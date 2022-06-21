Día Internacional del Yoga, miles se unen a la celebración

Miles de personas alrededor del mundo se unen a la celebración del Día Internacional del Yoga, instaurado hace ocho años por la Organización de Naciones Unidas, ONU con la finalidad de promover un estilo de vida sostenible en armonía con el planeta Tierra.

La celebración oficial se llevó a cabo en la sede de Naciones Unidas la celebración del 8º Día Internacional del Yoga tuvo lugar el 20 de junio en la sede del organismo en Nueva York.

El tema de la celebración de este año es "Yoga para la humanidad".

La ONU reconoce la yoga, antigua práctica como un enfoque holístico de la salud y el bienestar, y una herramienta poderosa para lidiar con la miríada de tensiones provocadas por la pandemia de COVID-19.

El instructor Sam Chase de Isha Yoga dijo: "la palabra yoga significa unión. La yoga se trata de estar en una experiencia en la que tú y el resto de la existencia no son cosas separadas. Ahora, si haces las prácticas de yoga, definitivamente estos beneficios vendrán, te volverás más equilibrado mentalmente, te volverás más saludable físicamente. Pero es un poco como conducir un avión por las calles. Sí, puedes usarlo como autobús si quieres, pero el yoga tiene el potencial de llevarte al cielo".

La celebración del Día Internacional de este año, organizada por la Misión Permanente de la India ante las Naciones Unidas, marca el regreso a una celebración presencial, después de dos años de eventos en línea debido a la pandemia.

Kishore Chandra del Bhakti Center dijo, "ser disciplinado tiene sus recompensas y ser indisciplinado tiene sus efectos y sus consecuencias. Y te das cuenta de eso, lo sabes. Entonces, creo que lo que da el yoga es que nos da herramientas para hacer de esa disciplina algo placentero, en realidad.

Kali Morse, del Integral Yoga Institute destacó la importancia del yoga para el tratamiento de las enfermedades mentales.

Morse dijo, "tenemos que respirar para estar vivos. Pero siendo consciente de la respiración y respirando profundamente, creo que cuando tienes una enfermedad mental, la respiración lo es todo. Cuando prevalece la ansiedad, cuando prevalece el miedo, entonces regrese su atención a la respiración para respirar profundamente y también al movimiento. Por supuesto, Hatha Yoga, es el yoga del movimiento. Entonces, mover tu cuerpo y ser consciente de la respiración al mismo tiempo, creo que realmente podría ayudar a las personas que luchan contra una enfermedad mental".

Reconociendo el atractivo universal del yoga y sus beneficios, las Naciones Unidas proclamaron el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga anual en 2014.

Celebración en la cuna del Yoga

El primer ministro de la India, Narendra Modi, encabezó la celebración en el país del Día Internacional del Yoga durante un acto en el emblemático palacio real de Mysuru, en el sureño estado de Karnataka.

Miles de personas se unieron al mandatario en una masiva manifestación de la tradicional disciplina física y mental originaria del país, además de los otros programas organizados en otras partes de la India y el mundo.

Las misiones diplomáticas indias en diferentes países organizaron programas de Yoga al amanecer según la hora local del lugar.

"La Yoga trae la paz a nuestra sociedad, las naciones y el mundo", dijo el gobernante en un mensaje en la red social Twitter.

Para conmemorar los 75 años de la independencia de la India, el Ministerio de Ayush seleccionó 75 lugares en el territorio nacional para la celebración, que desde 2015 se lleva a cabo en todo el mundo cada 21 de junio y el tema en esta ocasión es "Yoga para la Humanidad".

Modi, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2014, propuso la idea del Día Internacional del Yoga y el proyecto de resolución fue apoyado por 177 países.

