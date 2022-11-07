Elon Musk recomienda por Twitter, votar por republicanos

El multimillonario Elon Musk quien apenas hace unos días tomo el control de Twitter Inc, recomendó que a los votantes en las elecciones intermedias de Estados Unidos que elijan candidatos republicanos para el Congreso de Estados Unidos.

To independent-minded voters:



Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic. — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

Musk, que también es presidente ejecutivo de Tesla, ha enfrentado críticas de algunos grupos por su postura absolutista sobre la libertad de expresión. Esperan que suposición aumente el volumen de desinformación y discurso de odio en la plataforma.

Su tweet del lunes representó la primera vez que el CEO de una importante plataforma de redes sociales respalda de forma explícita a un partido político estadounidense.

Musk dirigió su mensaje en Twitter a lo que denominó como "votantes de mentalidad independiente", escribiendo que "el poder compartido frena los peores excesos de ambos partidos, por lo que recomiendo votar por un Congreso republicano, dado que la presidencia es demócrata".

Los demócratas del presidente Joe Biden enfrentan una dura batalla para retener el control del Congreso en la votación del martes.

Los pronosticadores electorales no partidistas y las encuestas sugieren que los republicanos tienen muchas posibilidades de ganar una mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que es probable que el control del Senado sea más reñido.

"Los demócratas o republicanos incondicionales nunca votan por el otro lado, por lo que los votantes independientes son los que realmente deciden quién está a cargo", agregó Musk en su mensaje en Twitter, red social que compró a fines del mes pasado.

Musk había dicho con anterioridad que votaría por los republicanos, pero asegura que respalda a los moderados en ambos lados del espectro.

En abril, Musk dijo que para que "Twitter merezca la confianza del público, debe ser políticamente neutral, lo que en la práctica significa molestar por igual a la extrema derecha ya la extrema izquierda".

Musk comenta con frecuencia sobre la política estadounidense. Con anterioridad había dicho que se inclinaba por apoyar al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, para la presidencia en 2024 y que el expresidente Donald Trum pera demasiado mayor para volver a ocupar el cargo de presidente.

(Reporte de Scott Malone, Rami Ayyub, Kenneth Li y KanishkaSingh; editado en español por Juana Casas y Carlos Serrano)

