España ofrece ciudadanía a presos políticos nicaragüenses

España ofreció el viernes la ciudadanía a 222 presos políticos nicaragüenses que fueron liberados y trasladados en avión a Estados Unidos el jueves. El anuncio lo hizo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al medio de comunicación Servimedia.

Tras celebrar la decisión de Nicaragua de liberar a los críticos del presidente Daniel Ortega encarcelados durante su represión de la disidencia en los últimos años, Albares dijo en una entrevista en vídeo que España también está dispuesta a recibir a cualquier otro preso de este tipo.

"El Gobierno ofrece la nacionalidad española a estos 222 presos liberados, ante las noticias de que se ha iniciado el trámite para declararles apátridas", dijo, añadiendo que las autoridades españolas se pondrán en contacto con ellos para que puedan solicitar formalmente la nacionalidad.

Entre los liberados figuran cinco antiguos aspirantes presidenciales que intentaron desafiar al cada vez más autoritario Ortega en las elecciones de 2021, pero que fueron encarcelados en una redada y criminalización de la disidencia política sin precedentes en el país centroamericano.

Ortega ha descrito la liberación como un impulso para expulsar a los provocadores criminales que pretendían socavar Nicaragua, mientras que Estados Unidos la ha saludado como un "paso constructivo" hacia la mejora de los derechos humanos.

En su cuenta de Twitter, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura en 2017, calificó de "hermoso gesto" la medida y afirmó que con ella, al menos, los presos políticos liberados "tendrán patria mientras Nicaragua no recupere la libertad y democracia".

Un hermoso gesto el del gobierno de España al ofrecer la nacionalidad a los 222 prisioneros políticos desterrados, que así tendrán patria mientras Nicaragua no recupere la libertad y democracia. Gracias al presidente @sanchezcastejon y al ministro @jmalbares por su solidaridad. — Sergio Ramírez (@sergioramirezm) February 10, 2023

También se congratuló del ofrecimiento del país europeo su compatriota la poetisa Gioconda Belli. "Celebro con castañuelas el gesto de España de ofrecerles nacionalidad a nuestros 222 presos políticos, para evitar que sean apátridas. Esa solidaridad es la ternura de los pueblos", señaló.