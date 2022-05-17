FDA autoriza el refuerzo de vacuna contra Covid-19 para niños

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés autorizó que niños entre 5 y 11 años de edad, reciban una vacuna de refuerzo contra la Covid-19.

La vacuna autorizada para niños entre 5 y 11 años es la de Pfizer/BioNTech. El tiempo que deben esperar para la aplicación del refuerzo es al menos 5 meses después de completar su esquema de vacunación, es decir, las dos aplicaciones del biológico.

Today, we amended the EUA for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, authorizing the use of a single booster dose for administration to children 5-11 at least five months after completion of a primary series with the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. https://t.co/2PNNFPqAwe pic.twitter.com/khpG0DLou3 — U.S. FDA (@US_FDA) May 17, 2022

Según estudios del Departamento de Salud, la eficacia de dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech en menores de edad se vio reducida sustancialmente durante la ola de la variante Omicrón, sin embargo las dos dosis del esquema completo evitan hospitalizaciones y casos graves.

En los ensayos clínicos, alrededor del 20 % de los niños y adolescentes que participaron tenía una enfermedad subyacente.

Según especialistas el también llamado "booster" ayuda a reforzar los anticuerpos en los menores de edad.

Efectos secundarios

Los efectos secundarios en menores, son similares a los de los adultos, en algunos casos se puede presentar hinchazón y/o enrojecimiento en el lugar de la inyección, dolor.

Después de la aplicación de las vacunas, es importante continuar con las medidas preventivas recomendadas por las autoridades de salud, como el lavado constante de manos.

Es importante que los niños y adolescentes con discapacidades reciban la vacuna contra la Covid-19 ya que se ha comprobado que tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente. Entre las enfermedades que pueden aumentar el riesgo están, el cáncer, la diabetes así como enfermedades cardiacas, renales y pulmonares.

Moderna también espera autorización

Desde finales de abril, la farmacéutica Moderna está a la espera de la autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA para que su vacuna contra Covid-19 se aplique a niños menores de 6 años.

Pedriatras recomiendan la aplicación de las vacunas en cuanto sean autorizadas. Hasta ahora el único biológico autorizado para menores de edad es el de Pfizer.

En México inició la vacunación de niños de 12 y 13 años

El pasado 28 de abril se abrió el registro en el sitio Mi Vacuna para los niños a partir de 12 años sin comorbilidades para que se apliquen la vacuna contra la Covid-19

En México se utiliza la vacuna de Pfizer para los niños de 12 años en adelante, ya que el biológico recibió la autorización para uso de emergencia por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

