Fin a protestas en Ecuador, llegan a consenso con grupos indígenas

El fin del paro nacional de 18 días en Ecuador quedó contemplado hoy en un acta con consenso entre el Gobierno y el movimiento indígena.

El cese de las protestas lo anunció la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CCE), en calidad de mediador del diálogo del Ejecutivo y líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).

El documento leído por Monseñor David de la Torre, Secretario General de la Conferencia Episcopal contiene compromisos adoptados por las partes tras varias de trabajo.

En el acta se establece que el gobierno ha acogido parte de las demandas presentadas y que continuarán los diálogos para darle solución para la convivencia en el desarrollo económico y la reconciliación nacional.

En el punto nueve del texto se lee que "Los presidentes de la Conaie, Feine y Femocin, declaran el cese de las movilizaciones y el retorno paulatino a los territorios, así como la suspensión de todo acto que pudiera afectar a paz y el orden público

Otros consensos incluyen el compromiso del Estado ecuatoriano de derogar el estado de excepción declarado la víspera en Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana, provincias donde se mantiene el foco de las movilizaciones.

#ATENCION

Logrando resultados y avances en los temas prioritarios de la agenda nacional el Movimiento Indígena oficialmente da por LEVANTADO la primera etapa del #ParoNacionalEcuador, en 90 días se evaluará el cumplimiento de los acuerdos y compromisos firmados en el acta. pic.twitter.com/7K5enU4Vjr — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) June 30, 2022

Asimismo, consta la decisión de reducir cinco centavos más al precio del galón de las gasolinas Extra y Ecopaís y el diésel, que por decreto bajó en 10 centavos hace unos días y de derogar el decreto en materia de hidrocarburos.

Igualmente habrá modificaciones a la ordenanza sobre minería para establecer la prohibición de esa práctica en áreas protegidas, intangibles y arqueológicas, zonas de protección hídrica, así como garantizar consulta previa de las comunas y nacionalidades indígenas.

Las partes darán seguimiento a los acuerdos y resolución de temas pendientes mediante una mesa técnica, con la presencia de la Conferencia Episcopal como garante, en un término de 90 días.

Los reclamos sociales contenidos en la Agenda de Lucha Nacional presentada por la Conaie, comprenden además mayor presupuesto a la educación y la salud, créditos, moratoria de deudas, no avanzar en procesos de privatización de sectores estratégicos, generación de empleos y mayor combate a la inseguridad.