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Indocumentados damnificados por Ian, temen deportaciones

Indocumentados que resultaron afectados por el paso del huracán Ian, no se acercan a pedir ayuda gubernamental por temor a deportación

Indocumentados que resultaron afectados por huracán Ian, no se acercan a pedir ayuda por temor a la deportación
FORT MYERS, FLORIDA - OCTOBER 07: Secundino Hernandez sits outside his house that has no electricity on October 07, 2022 in Fort Myers, Florida. Many homes continue to lack water and electricity over a week after Hurricane Ian brought high winds, storm surges, and rain to the area, causing severe damage. (Photo by Joe Raedle/Getty Images) Indocumentados que resultaron afectados por huracán Ian, no se acercan a pedir ayuda por temor a la deportación|Joe Raedle/Getty Images

Escrito por: Voz de América

Cientos de hispanos indocumentados prefieren no solicitar la ayuda del gobierno por temor a ser deportados, una actitud que voluntarios en la comunidad costera de Fort Myers, entre las más afectadas por el huracán Ian en la Florida, quieren cambiar.

A la ya difícil situación que viven miles de damnificados tras el paso devastador del huracán Ian por el suroeste de la Florida, se une el drama de cientos de inmigrantes hispanos indocumentados que se resisten a pedir ayudas del gobierno de Estados Unidos por temor a ser deportados.

“Su miedo es más grande que su necesidad”, asegura a la Voz de América la mexicana Anahí Morales, una de las voluntarias que desde hace una semana entrega donativos puerta a puerta a quienes “han perdido su carro y no tienen cómo buscar las cosas que la gente les da”.

En Fort Myers, la turística localidad costera que recibió lo peor del poderoso huracán Ian, vive una gran comunidad hispana, en su mayoría proveniente de México y Guatemala. Muchos de ellos no tienen un estatus migratorio regular ni un permiso de trabajo. Otros ni siquiera una identificación y viven al día, con trabajos duros de poca paga.

Tienen miedo a ser deportados

“Estamos tratando de ayudar a la comunidad que no puede hablar inglés y tienen miedo. Hace unos días habíamos contactado con el Ejercito y FEMA [la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias] y los llevamos a las comunidades, pero la gente hispana tiene miedo. Ven carros oficiales y su temor pesa más. Queremos hacerles entender que no vienen a llevárselos o preguntarles por un número de seguridad social, vienen a ayudarlos, para que estén bien”, lamentó.