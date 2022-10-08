Indocumentados damnificados por Ian, temen deportaciones

Cientos de hispanos indocumentados prefieren no solicitar la ayuda del gobierno por temor a ser deportados, una actitud que voluntarios en la comunidad costera de Fort Myers, entre las más afectadas por el huracán Ian en la Florida, quieren cambiar.

A la ya difícil situación que viven miles de damnificados tras el paso devastador del huracán Ian por el suroeste de la Florida, se une el drama de cientos de inmigrantes hispanos indocumentados que se resisten a pedir ayudas del gobierno de Estados Unidos por temor a ser deportados.

👉 Los hispanos indocumentados son el grupo más vulnerable en el desastre causado por el huracán Ian en la Florida, todos se ayudan entre sí. Más detalles: https://t.co/HBwVtFRckA pic.twitter.com/IvFLKDafS3 — Voz de América (@VozdeAmerica) October 8, 2022

“Su miedo es más grande que su necesidad”, asegura a la Voz de América la mexicana Anahí Morales, una de las voluntarias que desde hace una semana entrega donativos puerta a puerta a quienes “han perdido su carro y no tienen cómo buscar las cosas que la gente les da”.

En Fort Myers, la turística localidad costera que recibió lo peor del poderoso huracán Ian, vive una gran comunidad hispana, en su mayoría proveniente de México y Guatemala. Muchos de ellos no tienen un estatus migratorio regular ni un permiso de trabajo. Otros ni siquiera una identificación y viven al día, con trabajos duros de poca paga.

Tienen miedo a ser deportados

“Estamos tratando de ayudar a la comunidad que no puede hablar inglés y tienen miedo. Hace unos días habíamos contactado con el Ejercito y FEMA [la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias] y los llevamos a las comunidades, pero la gente hispana tiene miedo. Ven carros oficiales y su temor pesa más. Queremos hacerles entender que no vienen a llevárselos o preguntarles por un número de seguridad social, vienen a ayudarlos, para que estén bien”, lamentó.

