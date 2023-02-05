Irán indulta a “decenas de miles” de presos dice agencia estatal

La agencia estatal de noticias iraní, IRNA informó que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei indultó a "decenas de miles de presos", entre ellos algunos detenidos en las recientes protestas en contra del gobierno desatadas por la muerte de una joven kurda iraní bajo custodia de la policía de la moral del país en septiembre.

El indulto no incluye a las personas que tengan doble nacionalidad, como es el caso de muchos de los detenidos, tampoco se indultará a los acusados de "corrupción en la tierra", cargo capital imputado a algunos manifestantes, cuatro de los cuales ya fueron ejecutados. Tampoco se aplicará a los acusados de "espiar para agencias extranjeras"o a los "afiliados a grupos hostiles a la República Islámica".

El líder supremo de Irán indulta a algunos de los condenados en las protestas



Ali Jameneí, anunció la #amnistía con motivo del 44 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica en 1979.#Irán ha vivido #protestas desde la muerte de #MahsaAmini bajo custodia policial. /cq pic.twitter.com/w4i78fIFyV — DW Español (@dw_espanol) February 5, 2023

Durante las manifestaciones que han sido recurrentes desde septiembre, y según información de la agencia de noticias activista HRANA unas 20 mil personas han sido detenidas. Estas demostraciones derivaron en una exigencia de libertad a la que se sumaron personas de todos los estratos sociales, se convirtieron en uno de los más grandes desafíos para la República Islámica desde la revolución de 1979.

Según grupos de derechos humanos, más de 500 personas han muerto en la represión por parte de la policía islámica, entre ellas 70 menores de edad, y 4 de ellas fueron ejecutadas por medio de la horca.

En una carta dirigida a Jamenei solicitando el indulto, el presidente del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, declaró: "Durante los últimos acontecimientos, varias personas,especialmente jóvenes, cometieron acciones erróneas y delitos como consecuencia del adoctrinamiento y la propaganda del enemigo".

Las protestas han disminuido considerablemente desde que comenzaron los ahorcamientos.

"Como se han frustrado los planes de los enemigos extranjeros y de las corrientes antirrevolucionarias, muchos de estos jóvenes se arrepienten ahora de sus actos", escribió Ejei.

Jamenei aprobó los indultos en honor del aniversario de la revolución islámica de 1979.