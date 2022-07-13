Israel y EU socios estratégicos en el campo de tecnología avanzada

Israel y Estados Unidos anuncian el comienzo de una asociación estratégica en el campo de la tecnología de avanzada que posicionará a Israel junto a su principal aliado, Estados Unidos.

En contexto de la visita del Presidente estadounidense Joe Biden, el Presidente y el Primer Ministro de Israel han emitido una declaración conjunta anunciando el establecimiento de un Diálogo Estratégico de Alto Nivel sobre Tecnología, bajo la dirección de los asesores de seguridad nacional, con el fin de mejorar significativamente su asociación estratégica en tecnologías de vanguardia.

El presidente de #EEUU, Joe Biden, llegó el miércoles al aeropuerto Ben Gurion de Israel, como parte de la primera visita a Oriente Medio de su presidencia. pic.twitter.com/jmmK0RJNT4 — Voz de América (@VozdeAmerica) July 13, 2022

En la declaración, los líderes expresan su compromiso de profundizar los compromisos bilaterales, fortalecer sus ecosistemas de innovación mutuos, avanzar en las tecnologías emergentes críticas, encontrar soluciones innovadoras a los desafíos globales y promover una agenda compartida en el ámbito mundial.

Se espera que la primera delegación norteamericana para avanzar en el Diálogo Estratégico de Alto Nivel en Tecnología, visite Israel en los próximos meses, con el fin de analizar iniciativas conjuntas en: inteligencia artificial, la cuántica, el afrontamiento del cambio climático y la mejora de la preparación para las pandemias.

El objetivo de la declaración conjunta es expresar la relación especial entre Estados Unidos e Israel, afianzar la asociación entre los dos países y posicionar a Israel junto a su aliado principal en el ámbito de la tecnología, que encabeza la agenda internacional.

También afirma el compromiso de ambos países de ampliar la cooperación en campos adicionales y hacer frente a los desafíos tecnológicos como base para la integración de las fuerzas significativas que le darán forma a la próxima década.

Israeli President Isaac Herzog and U.S. President Joe Biden participate in a welcoming ceremony at Ben Gurion International Airport in Lod, near Tel Aviv, Israel, July 13, 2022. REUTERS/Amir Cohen|AMIR COHEN/REUTERS

El primer ministro Lapid, señaló: “El anuncio conjunto posiciona a Israel a la vanguardia de la innovación mundial y consolida su condición de potencia tecnológica líder. Nuestra visión de un millón de personas en la alta tecnología comienza con la cooperación internacional que proporcionará nuevas oportunidades para el sector de la alta tecnología en Israel”.

Los temas que fueron seleccionados, son:

· Preparación para las pandemias. Exploración de empresas de I+D de tecnología cooperativa, incluida la tecnología para la vigilancia de la enfermedad y la alerta temprana, y para las respuestas rápidas de contramedidas médicas (en un plazo de 60-90 días)

· Clima. Empresas cooperativas de I+D y/o despliegue de tecnologías para impulsar soluciones climáticas equitativas (por ejemplo, la reutilización del agua, la gestión de residuos sólidos, energías limpias y renovables). El objetivo principal: desarrollar herramientas capaces de incidir en la crisis climática mundial.

· Inteligencia Artificial. Cooperación en tecnologías de IA en transporte, la medicina, la agricultura, la regulación y la ética dl sector público.

· La cuántica. Cooperación en el campo de la ciencia de la información cuántica

Cabe destacar que Israel será el cuarto país -después de Gran Bretaña, Australia y Japón- que tiene una asociación similar con Estados Unidos en los campos de la IA y la cuántica. Esto es indicativo de la resistencia económica de Israel y su condición de país líder en los ámbitos de la tecnología y la innovación.