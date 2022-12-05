Autoridades levantan alerta de tsunami en Samoa Americana tras sismo de magnitud 6,7

La alerta de tsunami para Samoa Americana fue levantada, luego de que un potente terremoto de magnitud 6,7 se produjo el domingo entre Samoa Americana y Tonga.

🇼🇸 #Samoa | El sismo quedó finalmente con una magnitud 6.7 Mw con epicentro entre #Samoa y #Tonga, debido a la distancia de zonas habitadas alcanzó intensidades máxima de IV Mercalli, sin daños ni tsunami.



De momento 1 réplica se ha informado por el USGS.https://t.co/LonXXUNmEg pic.twitter.com/0uGv6fcDhW — EarthQuakesTime (@EarthQuakesTime) December 5, 2022

El terremoto se produjo bajo el océano a unos 269,2 km (167,3 millas) al sur-suroeste de Tafuna, en Samoa Americana, a una profundidad de 36 km (22,4 millas), según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro se situó a unos 108 km

El epicentro se situó a unos 108 km(67 millas) al norte-noroeste de Hihifo, en Tonga.

"Con base en todos los datos disponibles, no existe ninguna amenaza de tsunami para Samoa Americana debido a este terremoto", dijo el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico.

No hubo informes inmediatos de daños o lesiones, según los medios de comunicación locales.

En enero, la erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai desencadenó un tsunami que destruyó pueblos y centros turísticos en Tonga, en la misma región, y dejó sin comunicaciones a esta nación del Pacífico Sur, de unos 105.000 habitantes. Al menos tres personas murieron

