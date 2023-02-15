Madre de siete da a luz quintillizos en hospital de Polonia

El domingo pasado Dominika dio a luz quintillizos en un hospital de Cracovia, Polonia. Dominika tenía ya siete hijos y lejos de asustarse asegura que con 12 hijos es posible llevar una vida tranquila siempre y cuando ponga un enfoque positivo a la vida.

Siete hermanos esperan en casa a los ya famosos recién nacidos. - "Los niños no supieron de inmediato que habría cinco nuevos hermanos. Al principio, les hablamos de los tres. No queríamos asustarlos", dice la madre.

Los nombres que llevaran estos pequeños quintillizos que ya han alcanzado fama mundial son: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose y Arianna Daisy y nacieron el domingo 12 de febrero.

El profesor Ryszard Lauterbach, Jefe del Departamento Clínico de Neonatología del Hospital Universitario de Cracovia dijo que la salud de los niños no es motivo de preocupación. Los bebés pesaron entre 710 y 1.400 gramos al nacer y medían unos 40 centímetros cada uno.

El hospital escribió en Facebook que un embarazo como este ocurre una vez en 52 millones de casos.

La señora Dominika, madre de quintillizos y sus siete hermanos, admite que los padres no les dieron la noticia de inmediato a los niños. "Los niños no supieron de inmediato que habría cinco nuevos hermanos, inicialmente dijimos tres. No queríamos asustarlos de que serían hasta cinco", dijo Dominika. Agregó que los niños estaban muy felices de tener tantos hermanos nuevos.

La pareja se conoció en Gran Bretaña, donde Dominika se fue después de estudiar en la Universidad de Ciencia y Tecnología AGH en Cracovia. Primero enseñó inglés allí, luego matemáticas. Hace seis años regresó con su esposo Vincent Clarke a Polonia.

Otros nacimientos múltiples en México

El año pasado nacieron cuatrillizos en Nuevo León. El pasado 6 de octubre, María Fernanda, de 27 años de edad, dio a luz a cuatrillizos on un minuto de diferencia en Juárez, Nuevo León.