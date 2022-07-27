Matan a patrullera en Colombia, policías asesinados suman 35 en 2022

Un nuevo ataque contra uniformados en Colombia, esta vez cobró la vida de una patrullera del municipio de San Pablo, al sur del Departamento de Bolívar. El ataque se atribuye al Clan del Golfo, con lo que ya son 27 polícias asesinados.

La patrullera que murió iba en un vehículo oficial con otros tres compañeros que resultaron heridos.Imágenes compartidas en redes sociales se ve el vehículo policial estacionado afuera del servicio de urgencias del centro médico.

La Policía Nacional de Colombia ha pedido el apoyo de la ciudadanía para que se movilicen en Redes Sociales para brindar respaldo a los policías e indignarse por los ataques de los que son objeto.

Un policía es un líder que trabaja por las comunidades, es por esto que invitamos a los colombianos a compartir el hashtag #YoQuieroMiPolicía, en homenaje a la memoria de nuestros compañeros que han ofrendado su vida en el cumplimiento del deber. pic.twitter.com/OZQJeHUpDx — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) July 26, 2022

Según las autoridades colombianas el plan de asesinar policías puede ser una estretegia de los criminales del Clan del Golfo para negociar frente a la llegada del nuevo gobierno del presidente electo, Gustavo Petro.

El ministro de Defensa, Diego Molano dijo que esta violenta reacción de los grupos criminales podría ser una ofensiva del plan Cóndor y el bloque de búsqueda contra los reductos del Clan del Golfo.

Golpes de la Policia Nacional de Colombia

El pasado 18 de julio en del Departamento de Antioquia, la Policía capturó a alias "Villa", hombre de confianza de alias "Chiquito Malo" quien le habría ordenado el plan pistola del Clan del Golfo contra la policía en la región.

Para los ataques contra policías y otras actividades terroristas, alias "Villa" compraba arsenales que grabó para mostrárselos a través de una red social a su jefe.

Policía encubierta logra detención

En Colombia, una policía se infiltró en la estructura del Clan del Golfo, liderada por un criminal apodado como el “Cherry”. La policía se encargó de enamorar a uno de los hombres del grupo criminal para lograr detener a la banda.

Gracias a la actuación de esta policía, el criminal fue abatido en un operativo. Tanto a la mujer policía como a un grupo de informantes, les pagarán una recompensa económica por los datos que brindaron.

