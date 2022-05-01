Millones en el mundo conmemoran el Día del Trabajo

Trabajadores de todo el mundo salieron a las calles para conmemorar el Día del Trabajo. Este año a los reclamos de mejores salarios y condiciones laborales, los manifestantes protestaron en contra del alza de los precios en productos básicos y combustibles.

Graffiti reading “Paris get up” and “death to the capital” are seen on the shutters of closed shops, as French CRS riot police gather during the traditional May Day labour union march in Paris, France, May 1, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier|SARAH MEYSSONNIER/REUTERS

En Francia la jornada estuvo empañada por disturbios y enfrentamientos entre policías y manifestantes. Como otros años al margen de la protesta de los trabajadores, pequeños grupos de radicales, con los rostros ocultos con pasamontañas, destrozaron moviliario urbano y haciendo pintas y afectaciones en locales comerciales y bancos.

En Estambul, Turquía la policía antidisturbios detuvo a decenas de manifestantes que intentaban llegar a la principal plaza Taksim para las manifestaciones del Primero de Mayo, Día del Trabajo contra las dificultades económicas causadas porla inflación.

La oficina del gobernador de Estambul había permitido que las celebraciones del Primero de Mayo se celebraran en otro distrito y consideró que las reuniones en todos los demás lugares no estaban autorizadas ni eran ilegales.

Según la policía, unos 10.000 manifestantes marcharon en la capital griega, Atenas y se reunieron frente al edificio del parlamento, los trabajadores pedían mejores salarios y condiciones laborales. Los transbordadores y el transporte público de la isla también se paralizaron como parte de las huelgas de algunos trabajadores.

La protesta del domingo siguió a otra manifestación el 6 de abril por el costo de vida, ya que la inflación ha alcanzado niveles récord.

La inflación en Grecia alcanzó su nivel más alto en 27 años en marzo, con un 8,9 %, mientras que los precios del gas natural se dispararon un 68,3 % anual y los precios de la electricidad aumentaron un 79,3 %. Los precios de la gasolina han subido por encima de los 2 euros el litro de combustible sin plomo, mientras que los precios de los alimentos en los supermercados han subido hasta un 40 por ciento.

Primero de mayo en países comunistas

Los países comunistas han tomado el Día del Trabajo como bandera para justificar la perpetuación de su modelo económico.

En Rusia un líder comunista rechazó las sanciones que Occidente impuesto y que dijo ya está causando estragos en todos los frentes.

En Cuba, mientras tanto miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades, en apoyo al régimen.

Hoy #DíaDelTrabajador hacemos un homenaje a millones de personas que sacan adelante a la región con talento, dedicación y fuerza. Desde @OEA_oficial seguimos impulsando un mundo de trabajo más justo, seguro, digno y con pleno respeto de derechos. pic.twitter.com/ddp17RTqAE — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) May 1, 2022

En contexto

Este día quedó marcado por una gran huelga obrera en Chicago en 1886 que exigía que la jornada laboral quedara limitada a 8 horas de trabajo ya que era común que trabajadan entre 12 y 18 horas al día.

La huelga obrera, dejó al menos 8 manifestantes muertos.

