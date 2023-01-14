Nuevos millonarios en EU, hubo ganador de la lotería Mega Millions

La lotería Mega Millions de Estados Unidos anunció que al menos un boleto acertó los seis números del premio que se sorteó la noche del viernes.

El boleto ganador se vendió en algún lugar de Maine, según los organizadores pero hasta el momento se desconocer quien es el afortunado.

El boleto tiene un valor de 35 mil millones de dólares que se puede ejecutar en un pago potencial en efectivo de una suma global de más de 724 millones de dólares.

Mega Millions dice que al menos 14 personas en 10 estados de la Unión Americana ganaron un millón de dólares al atinarle a cinco números de la fórmula ganadora.

Los números ganadores

30... 43... 45... 46... 61 y el la Mega Bola de oro 14.

La bolsa acumulada ascendía a mil 350 millones de dólares convirtiéndose en el segundo premio más grande en su historia y del cuarto premio mayor de la lotería más grande de todos tiempos.

La lotería Mega Millions llegó a esta cantidad luego de prácticamente tres meses sin que se registrara algún boleto ganador.

Conforme a un comunicado de la lotería Mega Millions, en su historia se han registrado seis premios mayores ganados durante la jornada de un viernes 13, cuatro de estos premios fueron “reclamados” en Michigan y otros han sido repartidos en Nueva York, Rhode Island y Ohio.

Aunque Mega Millions se juega en 45 estados de Estados Unidos, en el Distrito de Columbia (DC) y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, cualquiera en México puede comprar un boleto mediante un servicio de compra de lotería en línea.

Los sorteos de Mega Millions son los martes y viernes, en Atlanta, Georgia. Se juega a las diez de la noche, tiempo de México. Las ventas de boletos del Mega Millions se cierran aproximadamente una hora antes pero al jugar “online”, se cierran con mayor anticipación, para que su boleto pueda ser comprado en margen de tiempo.

