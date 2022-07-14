Los incendios forestales se extendían el jueves por Portugal, España, Francia y Croacia, quemando casas y amenazando medios de subsistencia, mientras gran parte de Europa sufre una ola de calor que ha hecho que las temperaturas alcancen los 40 grados en algunas partes.

Ola de calor e incendios forestales afectan a Europa

Los países del sur de Europa, que sufren la segunda ola de calor en dos meses, se han visto afectados por una serie de incendios forestales en las últimas semanas.

En el distrito de Leiria, en el centro de Portugal, bomberos cansados luchaban por controlar las llamas que han sido avivadas por los fuertes vientos.

Imágenes del miércoles de la zona mostraban cómo el humo oscurecía el cielo y se extendía por una carretera, mientras que las llamas se extendían por los tejados de las casas de un pequeño pueblo.

"Ayer (miércoles) fue un día muy duro", dijo el primer ministro portugués, Antonio Costa, mientras asistía a una reunión informativa con el instituto nacional de meteorología IPMA.

📢O Primeiro-ministro, António Costa, esteve reunido e deu hoje, 14 de julho, uma conferência de imprensa nas instalações do IPMA, onde recebeu informação meteorológica atualizada e anunciou o prolongamento do estado de contingência.#infoIPMA pic.twitter.com/mamt9cCHMX — IPMA (@ipma_pt) July 14, 2022

"Es absolutamente crucial que evitemos nuevos eventos porque eso lleva al agotamiento de los bomberos y de todos los demás(...) que están haciendo todo lo posible para controlar la situación".

El incendio más preocupante estaba cerca de la ciudad de Pombal, donde el jueves los aviones y helicópteros lanzaron agua sobre las llamas que estaban arrasando una ladera bordeada de pinos y eucaliptos altamente inflamables.

"Cuando llega a los eucaliptos es como una explosión", dijo Antonio, un anciano residente de la cercana aldea de Gesteira, mientras observaba ansiosamente las llamas que se acercaban.

49 niños evacuados de un campamento

Al otro lado de la frontera, en el oeste de España, un incendio que comenzó el martes en la región de Extremadura se extendió a la provincia de Salamanca, en la región de Castilla y León, obligando a evacuar a 49 niños de un campamento de verano el jueves.

Las autoridades regionales dijeron que se habían quemado másde 4.000 hectáreas de terreno.

Miles de personas obligadas a abandonar sus hogares

En la costa adriática de Croacia, los aviones de extinción de incendios arrojaban agua sobre los bosques en llamas, y soldados fueron llamados para ayudar a los bomberos que luchan por contener tres grandes incendios forestales en los alrededores de Zadar y Sibenek.

En el suroeste de Francia, más de 1.000 bomberos, apoyados por nueve aviones, luchaban contra dos incendios forestales que comenzaron el martes. Los incendios han quemado ya 5.300 hectáreas, cifra que se ha duplicado en las últimas 24 horas.

People evacuate after a wild fire, in Leiria, Portugal July 13, 2022. REUTERS/Rodrigo Antunes|RODRIGO ANTUNES/REUTERS

"La situación sobre el terreno es desfavorable, está el calor abrasador y el viento", dijo a los medios locales Fabienne Buccio, prefecta del departamento de La Gironda.

Miles de personas también fueron evacuadas de sus casas en la península de Datca, en el suroeste de Turquía, porque un incendio que comenzó el miércoles fue avivado por fuertes vientos durante la noche y amenazó zonas residenciales.

Los científicos culpan al cambio climático provocado por el hombre de la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor, que también han afectado a partes de China y Estados Unidos en los últimos días.

(Reporte adicional de Emma Pinedo en Madrid, Benoit VanOverstraeten en París, Gloria Dickie en Londres, Ali Kucukgocmeny Yesim Dikmen en Estambuk, Oriana Boselli en Roma y Reuters TVEditado en español por Javier López de Lérida)

