Oposición en Ecuador gana principales alcaldías en elecciones

En Ecuador el domingo se llevaron a cabo elecciones intermedas y la oposición ganó las principales alcaldías según los datos preliminares. Por otra parte los ecuatorianos habrían rechazado un referendo del Gobierno para permitir la extradición por crimen organizado.

Los votantes enlas dos ciudades más grandes del país respaldaron a los candidatos del expresidente Rafael Correa.

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Con 93% de los datos ingresados, el NO vence al SÍ 51,5% a 48,5% en la pregunta 1 de la consulta, la pregunta «gancho».

Esta diferencia, pese a las trampas del Gobierno, ya es IMPOSIBLE de remontar.

El pueblo ecuatoriano le ha dicho un NO rotundo a Lasso✊🏼 — Rafael Correa (@MashiRafael) February 7, 2023

El referendo sobre la extradición, una de las ocho reformas constitucionales en la boleta electoral, habría permitido que los sospechosos ecuatorianos fueran enviados al extranjero para ser juzgados por delitos de tráfico de drogas y armas, entre otros, una estrategia promocionada por Lasso para reducir la inseguridad que su Gobierno atribuye al narcotráfico.

Aunque la práctica sería nueva para Ecuador, es común que países latinoamericanos como Colombia y México accedan a solicitudes de extradición de Estados Unidos y otros, especialmente por cargos de narcotráfico.

Pero el "No" a la reforma planteada se imponía con un 53,23%, según el conteo preliminar de la autoridad electoral,frente al 46,77% del "Sí", con cerca del 67% de las actas escrutadas.

El Gobierno cuestionó la lentitud en el avance del escrutinio de los votos mencionando a la provincia de Guayas, una de las más grandes del país, donde apenas se había contado un promedio de 0,5% de los votos.

"Además de resultar inexplicable, esta situación genera incertidumbre y confusión en la ciudadanía", agregó la secretaria de Comunicación en un comunicado.

También parecía poco probable que se aprobara una reforma para dar a la fiscalía general más autonomía para designar fiscales también enfrentaba el rechazo, con 58,33% en contra de la medida, tras el 58% del conteo oficial.

También estaba perdiendo la reducción en el número de legisladores en la asamblea de 137 escaños, a un número cercano a 100 miembros, con un "No" de casi el 54%.

Los votantes en la capital Quito eligieron a Pabel Muñoz, miembro del movimiento político de Correa, mientras que el candidato correísta Aquiles Álvarez ganó en Guayaquil, desbancando al Partido Social Cristiano después de tres décadas de control del cargo, según los datos de la corte electoral con más del 90% de actas escrutadas.

"El sólido desempeño del Correísmo en las elecciones regionales junto con lo que parece ser una derrota del gobierno en el referendo, de confirmarse, deja un escenario político muy desafiante para la administración Lasso", dijo J.P. Morgan en una nota sobre Ecuador.

El expresidente Rafael Correa vive actualmente en Bélgica

Desde el 2020 un tribunal ecuatoriano condenó a Correa a ocho años tras las rejas; lo encontró culpable al igual que a otros funcionarios de su gobierno, de aceptar sobornos a cambio de contratos con los que financió sus campañas políticas entre 2012 y 2016.

El expresidente Correa, quien estuvo al frente de Ecuador entre el 2007 y el 2017, respondió enérgicamente, eso sí, desde otro continente, que todas esas acusaciones de corrupción en su contra son parte de una persecución política y que detrás de ella están sus opositores; eso tampoco lo habíamos leído o escuchado antes de ningún exfuncionario, Correa quedó como un “visionario”.