Papa Francisco concluye viaje a Sudán del Sur y regresa a Roma

El Papa Francisco terminó su gira por África que lo llego a la República Democrática de El Congo y el domingo en Sudán del Sur instó al pueblo de ese país a resistir el "veneno del odio" para poder alcanzar la paz y la prosperidad que se le han escapado durante años de sangrientos conflictos étnicos.

En su último compromiso público antes de volar a casa, Francisco ofició una misa al aire libre en los terrenos del mausoleo del héroe de la liberación de Sudán del Sur, John Garang, fallecido en 2005. Según el Vaticano, 100.000 personas asistieron a la misa.

El Papa, de 86 años, tejió su homilía en torno a los temas que han dominado su viaje a la nación más nueva del mundo: la reconciliación y el perdón mutuo por los errores del pasado. Pidió a los fieles que eviten la "furia ciega de la violencia".

Dear brothers and sisters of #SouthSudan, I return to Rome with you even closer to my heart. You are in my heart; you are in the hearts of Christians worldwide! Never lose hope. And lose no opportunity to build #Peace in your country! — Pope Francis (@Pontifex) February 5, 2023

Muchos de los asistentes cantaron, tamborilearon y ulularon cuando Francisco entró en la polvorienta zona, y su homilía fue interrumpida repetidamente por fuertes vítores y más ululares.

Sudán del Sur, de mayoría cristiana, se separó del Sudán musulmán en 2011, pero dos años después se sumió en una guerra civil en la que murieron 400.000 personas. Pese al acuerdo de paz de 2018 entre los dos principales antagonistas, los combates han seguido matando y desplazando a un gran número de civiles.

Al final de la misa, en un discurso de despedida poco antesde dirigirse al aeropuerto, el pontífice agradeció al pueblo de Sudán del Sur el afecto que le mostró.

"Queridos hermanos y hermanas, vuelvo a Roma con ustedes aún más cerca de mi corazón", dijo. "No pierdan nunca la esperanza. Y no pierdan ninguna oportunidad de construir la paz. Que la esperanza y la paz habiten entre ustedes. Que la esperanza y la paz habiten en Sudán del Sur".

El Papa preocupado por Sudán del Sur

El Papa lleva mucho tiempo interesado en Sudán del Sur. En uno de los gestos más notables de su papado, se arrodilló para besar los pies de los líderes del país, anteriormente en guerra, durante una reunión en el Vaticano en 2019.

El arzobispo de Canterbury Justin Welby, líder de la Comunión Anglicana mundial, e Iain Greenshields, moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, acompañaron al Papa durante su visita a Sudán del Sur.

La "peregrinación de paz" fue la primera vez en la historia cristiana que líderes de las tradiciones católica, anglicana y reformada realizan una visita conjunta al extranjero.

Los tres partieron de la capital sursudanesa, Yuba, en el mismo vuelo y se esperaba que aterrizaran en Roma hacia las 1615 GMT.