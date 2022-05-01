Papa Francisco defiende la libertad de prensa

El Papa Francisco defendió la Libertad de Prensa y rindió homenaje el domingo a los periodistas que han muerto o han sido encarcelados en el cumplimiento de su deber, defendiendo una prensa libre y elogiando a aquellos en los medios que valientemente informan sobre las "heridas de la humanidad".

Hablando a miles de personas en la Plaza de San Pedro para su discurso y bendición semanal, Francisco señaló que el 3 de mayo será el Día Mundial de la Libertad de Prensa patrocinado por Naciones Unidas.

#01deMayo



En el Día del Trabajador, el Papa Francisco, piensa en los numerosos hombres y mujeres que mueren cuando realizan su labor,👷👮🧑‍⚕️ también a los periodistas por la próxima celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.🎙️#PapaFrancisco #Domingo pic.twitter.com/sbqPjw5xBJ — ✨ Suyapa Medios 🙏 (@suyapamedios) May 1, 2022

"Rindo homenaje a los periodistas que pagan personalmente por servir este derecho", dijo, citando estadísticas de que 47 periodistas fueron asesinados y más de 350 encarcelados el año pasado.

La UNESCO, la organización de la ONU que patrocina el Día Mundial de la Libertad de Prensa, dijo este año que 55 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados en 2021.

"Un gracias especial a quienes con coraje nos informan sobre las plagas de la humanidad", dijo el Papa.

El mes pasado, el papa Francisco honró a los periodistas muertos que cubrían la guerra entre Rusia y Ucrania y dijo que esperaba que Dios los recompensara por servir al bien común.

El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, dice que ha confirmado que al menos siete periodistas han muerto cuando cubrían la guerra en Ucrania y está investigando si otros fueron asesinados a causa de su trabajo.

Reporteros sin Fronteras

Reporteros sin Fronteras, con sede en París, dice que ha documentado una serie de ataques dirigidos directamente a periodistas que llevan brazaletes de "Prensa" en Ucrania.

En el marco de la guerra en Ucrania, la periodista ucraniana Vira Hyrych que trabajaba para Radio Liberty, murió estando en casa cuando un misil ruso alcanzó su departamento en Kiev, la capital ucraniana.

El próximo 3 de mayo se celebra el día de la libertad de prensa.