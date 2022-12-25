Papa Francisco dice que el mundo vive carestía de paz

Desde el Vaticano el papa Francisco ofreció su mensaje "Urbi et Orbi", a la ciudad y al mundo con su bendición navideña, en el que dijo que el mundo vive una grave carestía de paz debido a la guerra de Ucrania y otros conflictos alrededor del planeta.

Se trata de su décima bendición navideña, y ante cientos de fieles católicos reunidos en la plaza de San Pedro, Francisco instó a la gente a mirar más allá de las que llamó falsas imágenes de fiesta y transformar esa alegría en ayudar a las personas sin hogar, los migrantes, los refugiados y los pobres de su entorno que buscan consuelo, calor y comida.

La fiesta de Navidad es la celebración del nacimiento del niño Jesús por lo que el papa Francisco invitó a fijar la mirada en el rostro de Niño que ha nacido. Y que en ese pequeño semblante inocente reconozcamos el de los niños que en cada rincón del planeta anhelan la paz.

Oración por Ucrania

El papa Francisco ha hecho una mención especial sobre Ucrania, un conflicto que ha dicho en repetidas ocasiones le duele.

"Que nuestra mirada se llene de los rostros de los hermano sy hermanas ucranianos, que viven esta Navidad en la oscuridad, al a intemperie o lejos de sus hogares, a causa de la destrucción ocasionada por diez meses de guerra", agregó, Francisco dirigiéndose a decenas de miles de personas en la plaza.

This is not sensitive content – it's the real life of 🇺🇦.

Kherson. On the eve of Christmas, in the central part of the city. It's terror, it's killing for the sake of intimidation and pleasure.

The world must see what absolute evil we are fighting against. #russiaisateroriststate pic.twitter.com/ll1KAjHRom — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2022

El mensaje del papa se produjo apenas unas horas después de que las sirenas antiaéreas sonaron en toda Ucrania y un día después de que Kiev dijo que un ataque ruso en la ciudad de Jersón, recientemente liberada, mató al menos a cinco personas e hirió a otras 35 el sábado, en lo que el presidente Volodímir Zelenski condenó una matanza gratuita por placer.

"Que el Señor nos disponga a realizar gestos concretos de solidaridad para ayudar a quienes están sufriendo, e ilumine las mentes de quienes tienen el poder de acallar las armas y poner fin inmediatamente a esta guerra insensata", dijo Francisco.

