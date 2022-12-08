Papa Francisco rompe en llanto al mencionar a Ucrania

El papa Francisco rompe en llanto al mencionar el sufrimiento del pueblo de Ucrania en una oración pública en Plaza España de Roma, en conmemoración de la Virgen de la Inmaculada Concepción

La voz del Papa Francisco comenzó a temblar cuando mencionó a los ucranianos, no podía hablar y tuvo que detenerse por 30 segundos mientras le temblaba la cabeza. Cuando reanudó la oración su voz se quebró y cerro diciendo, "en cambio aún tengo que traerte la súplica de los niños, de los ancianos de los padres y madres, de los jóvenes de esa tierra martirizada. Pero en realidad todos sabemos que estás con ellos y con todos los que sufren, como estuviste junto a la cruz de tu Hijo".

El #PapaFrancisco rompió en llanto al mencionar, ante la Virgen de Concepción, el sufrimiento del pueblo de #Ucrania



Esto sucedió durante una oración pública en Plaza España. pic.twitter.com/EJR2SrB7wN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 8, 2022

Fue la primera vez desde hace dos años, debido a la pandemia de Covid-19 que el Papa Francisco, tiene oportunidad de celebrar a la Virgen de la Inmaculada Concepción con una oración pública y presentó ante ella las súplicas de niños, ancianos, padre y madres de los jovenes de la que calificó como martirizada Ucrania.

“Llena de gracia”: es el nombre que Dios le da a María y que hoy se celebra. Asi comenzó el Papa Francisco su reflexión en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, antes de rezar la oración del Ángelus, centrando su alocución en el Evangelio según san Lucas que relata la Anunciación a María.

Francisco ha sido un duro crítico de la invasión rusa a Ucrania, y en repetidas ocasiones ha condenado los hechos y ha manifestado el dolor que le causa esta guerra.

Desde el inicio de la invasión en feberero pasado el Papa hizo un llamado a creyentes y no creyentes a ponerse en oración y pedir por el fin de esta guerra que ha dejado ya miles de muertos y millones de refugiados.

La Virgen de la Inmaculada Concepción

La conmemoración comienza desde la noche del día 7 de diciembre, cuando según la tradición Maria recibe la noticia por parte del Arcángel Gabriel que ha sido elegida para ser madre de Jesucristo en la Tierra.

Hoy Día de la Inmaculada Concepcion el papa Francisco, nos invita a Confiar en María y encomendarle nuestra vida cada día

Confiándonos, consagrándonos a la Virgen.

