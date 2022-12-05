Pelé dice que verá el partido Brasil-Corea del Sur desde el hospital

Edson Arantes do Nascimento, Pelé el astro del fútbol brasileño, publicó el lunes en las redes sociales que verá el partido entre Brasil y Corea del Sur por los octavos de final del Mundial en el hospital donde está ingresado desde la semana pasada para tratar una infección respiratoria y reevaluar su tratamiento contra el cáncer.

Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo.



Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte! 🇧🇷 pic.twitter.com/3CRI8v6H55 — Pelé (@Pele) December 5, 2022

"En 1958, en Suecia, caminaba por las calles pensando en cumplir la promesa que le hice a mi padre. Sé que muchos en la selección hicieron promesas similares y también van en busca de su primer Mundial", dijo Pelé en un post acompañado de una foto en la que aparece caminando por una calle de Suecia, donde ganó el primero de sus tres títulos mundiales a los 17 años.

"Quiero inspirarlos, amigos míos. Veré el partido desde aquí, en el hospital, y los animaré mucho a cada uno de ustedes. Estamos juntos en este viaje. Buena suerte a nuestro Brasil", añadió.

Pelé, de 82 años, fue operado el año pasado para extirparle un tumor del colon y luego comenzó un tratamiento de quimioterapia para combatir la enfermedad.

El exjugador, que también ganó los Mundiales de 1962 y 1970 con la selección brasileña, está bajo tratamiento por una infección respiratoria y, según el boletín médico difundido el sábado por el hospital Albert Einstein, está respondiendo a los cuidados y se encuentra en un estado de salud estable.

Su hija rechaza que Pelé esté en cuidados paliativos

El domingo por la noche, Flávia Arantes do Nascimento, una de las hijas de Pelé, dijo al programa Fantástico, de TV Globo, que su padre no está en cuidados paliativos, rechazando un reporte del sábado del diario Folha de Sao Paulo.

"No se está despidiendo"

Kely Nascimento, otra hija de Pelé que también concedió una entrevista a Fantástico, dijo que la leyenda del fútbol tuvo COVID-19 hace unas tres semanas y tuvo una infección pulmonar, que fue lo que lo llevó al hospital. También negó que Pelé se esté despidiendo y dijo que, una vez tratada la infección, volverá a su casa.

Brasil enfrentará el lunes a Corea del Sur en la Copa del Mundo de Qatar con la vuelta al equipo de Neymar, recuperado de una lesión de tobillo. Si gana, jugará con el vencedor del choque entre Japón y Croacia en los cuartos de final del torneo.

(Por Eduardo Simões, en São Paulo, editado en español porDaniela Desantis)

