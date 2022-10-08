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Policías de Uvalde destituidos por inacción en tiroteo en primaria

Policías del distrito escolar de Uvalde, destituidos por su inacción durante tiroteo en la escuela primaria Robb

Policías del distrito escolar de Uvalde, destituidos por su inacción durante tiroteo en la escuela primaria Robb
FILE PHOTO: Police deploy in a hallway after Salvador Ramos entered Robb Elementary school to kill 19 children and two teachers in Uvalde, Texas, U.S. May 24, 2022 in a still image from police body camera video. City of Uvalde Police Department/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo|City of Uvalde Police Department/via REUTERS

Escrito por: Azteca Noticias

Autoridades de Uvalde suspendieron a toda su fuerza policial ante la indignación de la comunidad por la tímida y negligente acción de los elementos cuando llegaron al llamado en la primaria Robb donde se ejecutaba un tiroteo que arrebató la vida a 19 niños y dos maestras.

Ahora la indignación creció porque se dio a conocer que el distrito contrató a una expolicía estatal que era parte de las decenas de agentes que acudieron a la emergencia.

De momento la junta escolar mando de licencia administrativa a dos integrantes del departamento policial del distrito, uno se retiró por su propia voluntad, según un comunicado emitido por el distrito escolar. Los demás agentes fueron asignados a otros trabajos mientras continúan las investigaciones.

Desde hace dos semanas Brett Cross, tío de Uziyah Garcia de 10 años, que es una de las víctimas, se ha manifestado afuera el edificio de la administración escolar de Uvalde, exigiendo rendición de cuentas por parte de los policías que permitieron que el 24 de mayo un hombre con un fusil tipo AR-15 permaneciera en un aula de 4to grado durante más de 70 minutos.

Familiares y pobladores de Uvalde han dicho que no se sienten seguros con esos policías cuidando las escuelas, mientras los niños han regresado a clases.