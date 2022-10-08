Policías de Uvalde destituidos por inacción en tiroteo en primaria

Autoridades de Uvalde suspendieron a toda su fuerza policial ante la indignación de la comunidad por la tímida y negligente acción de los elementos cuando llegaron al llamado en la primaria Robb donde se ejecutaba un tiroteo que arrebató la vida a 19 niños y dos maestras.

El distrito escolar de #Uvalde suspendió a toda su fuerza policial tras una nueva ola de indignación por la titubeante respuesta de los agentes durante un #tiroteo que derivó en la muerte de 21 personas en la escuela primaria #Robb. pic.twitter.com/CeXQxiXbHm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 8, 2022

Ahora la indignación creció porque se dio a conocer que el distrito contrató a una expolicía estatal que era parte de las decenas de agentes que acudieron a la emergencia.

De momento la junta escolar mando de licencia administrativa a dos integrantes del departamento policial del distrito, uno se retiró por su propia voluntad, según un comunicado emitido por el distrito escolar. Los demás agentes fueron asignados a otros trabajos mientras continúan las investigaciones.

Desde hace dos semanas Brett Cross, tío de Uziyah Garcia de 10 años, que es una de las víctimas, se ha manifestado afuera el edificio de la administración escolar de Uvalde, exigiendo rendición de cuentas por parte de los policías que permitieron que el 24 de mayo un hombre con un fusil tipo AR-15 permaneciera en un aula de 4to grado durante más de 70 minutos.

Familiares y pobladores de Uvalde han dicho que no se sienten seguros con esos policías cuidando las escuelas, mientras los niños han regresado a clases.

