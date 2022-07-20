El presidente de Rusia, Vladimir Putin viajó a Irán en su primer viaje fuera del exeje soviético desde el inicio de la guerra en Ucrania y sostuvo conversaciones el martes con el líder supremo, el ayatolá Alí Jhamenei. El viaje ocurre unos días despues de la visita que hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden visitó Israel y Arabia Saudita.

Las imágenes de la reunión de Putin con Jamenei mostraron al líder ruso y al presidente iraní, Ebrahim Raisi, sentados juntos a pocos metros del líder supremo, en una sala blanca con una bandera iraní y un retrato del líder revolucionario islámico, el ayatolá Jomeini.

Jamenei pidió una cooperación a largo plazo entre Irán y Rusia y le dijo a Putin que los dos países debían mantenerse alertas contra el "engaño occidental", informó la televisión estatal de Irán.

El líder supremo dijo que Putin se había asegurado de que Rusia "mantuviera su independencia" de Estados Unidos y expresó su apoyo a los países para que comiencen a usar sus propias monedas nacionales al comerciar con bienes.

"El dólar estadounidense debe retirarse gradualmente del comercio mundial y esto se puede hacer poco a poco", dijo Jamenei.

Putín se encuentra con un jefe de Gobierno de la OTAN

En Teherán, Putin también mantuvo su primera reunión cara acara desde la invasión con un jefe de Gobierno de la OTAN, el presidente turco Tayyip Erdogan, para discutir un acuerdo quer eanude las exportaciones de granos desde el mar Negro en Ucrania, así como el conflicto en el norte de Siria.

Bugün İran Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim İbrahim Reisi ile Tahran’da bir araya geldik. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İstişare Toplantımızı gerçekleştirerek toplamda 8 anlaşmaya imza attık.



Ziyaretimizin ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. 🇹🇷🇮🇷 pic.twitter.com/WhYUauxfrn — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2022

Por otra parte, abogó por "medidas concretas" para impulsar el diálogo político en Siria y la creación de unas condiciones para que los sirios "puedan elegir su destino sin injerencia extranjera".

Durante su intervención, emitida en directo por la televisión, Putin se mostró convencido de que Rusia, Turquía e Irán deben continuar "desempeñando un papel clave en los procesos dirigidos a la normalización de la situación en Siria y el establecimiento de una paz duradera" en el país árabe.

El líder ruso acusa a Ucrania de incumplir términos de compromiso de paz preliminar

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo Moscú no ve ningún deseo de Ucrania de cumplir con los términos de lo que describió como un acuerdo de paz preliminar negociado en marzo.

En las primeras horas del miércoles, Putin dio declaraciones a periodistas luego de una visita a Irán, Putin dijo que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se ofrecían a mediar entre Rusia y Ucrania.

No hubo una respuesta inmediata del gobierno ucraniano a los comentarios de Putin.

Cuando se le preguntó a Putin sobre una posible reunión con el presidente ucraniano, Volódimir Zelenskiy, dijo que Kiev no se había ceñido a los términos de un acuerdo de paz preliminar que, según dijo, había sido "prácticamente consensuado" en marzo.

"El resultado final, por supuesto... depende de la voluntad de las partes contratantes de implementar los acuerdos alcanzados. Hoy vemos que las autoridades en Kiev no tienen ese deseo".

Las negociaciones tuvieron lugar en marzo, con ambas partes haciendo propuestas pero sin avances. En ese momento, Zelenski dijo que solo se podía confiar en un resultado concreto de las conversaciones