Rusia intensifica ataques a Ucrania previo al primer año de la guerra

A punto de cumplirse el primer año de la guerra entre Rusia y Ucrania, el ejército ruso ha intensificado sus ataques sobre territorio ucraniano y ha desplegado buques nucleares en el Mal Báltico una acción que no realizaba desde hace más de 30 años. Los ataques se han concentrado en la ciudad de Bakhmut al este del país. Las autoridades han pedido a la población que abandone la ciudad.

En la 59 edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich participan más de cien ministros de Defensa de todo el mundo, y el tema principal es la guerra en Ucrania y de qué manera se pueden hacer llegar más armas.

Ahí el canciller alemán Olaf Scholz pidió a los aliados que puedan entregar tanques de combate a Ucrania lo hagan de inmediato y ofreció que su país aportaría logística y reabastecimiento así como entrenamiento a los soldados ucranianos.

El presidente de Ucrania instó a los aliados a acelerar su apoyo militar a su país, y advirtió en una conferencia de seguridad internacional que los retrasos jugarían a favor de Rusia a medida que la invasión se acerca al 1er aniversario. #GuerraEnUcrania https://t.co/5phupHeiUP — Voz de América (@VozdeAmerica) February 17, 2023

En terrotorio polaco, decenas de soldados ucranianos reciben entrenamiento para el uso de los tanques Leopard 2. Estos tanques de última generación y que fueron dondados por la Unión Europea como parte de la ayuda militar autorizada para que el ejército ucraniano haga frente a sus enemigos.

A soldier is pictured on a vehicle as Polish President Andrzej Duda and Minister of National Defence Mariusz Blaszczak visit the 10th Armoured Cavalry Brigade to meet with Polish instructors and Ukrainian soldiers training on Leopard 2 A4 tanks in Swietoszow, Poland February 13, 2023. REUTERS/Kacper Pempel|KACPER PEMPEL/REUTERS

Zelenzky reitera sus peticiones de armamento

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky se reunió por su parte con el primer ministro holandés Mark Rutte que se encuentra de visita en Kiev, ahí dijo que no debería haber tabú en el envío de armas a Ucrania, pues son indispensables para defender su soberanía. El presidente ucraniano ha pedido en reiteradas ocasiones y en distintos foros, armamento, aviones de combate y tanques para poder enfrentar al ejército ruso, que en los últimos días ha recrudecidos sus ataques. Desde diciembre pasado los objetivos han sido obras de infraestructura que han dejado a gran parte del pueblo ucraniano sin energía eléctrica.

Rusia por su parte ha dicho que la respuesta se debe a las intenciones de la OTAN de expandirse a los territorios vecinos, lo que para ellos es una amenaza latente.