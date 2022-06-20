Rusia intensifica sus ataques en el Puerto de Odesa, Ucrania

Las fuerzas rusas capturaron territorio a lo largo de un río en el Puerto de Odesa, en el este de Ucrania el lunes, cuando el presidente Volodímir Zelenski predijo que Moscú intensificaría los ataques antes de una cumbre de líderes europeos que se espera que dé la bienvenida a la candidatura de Kiev para unirse a la UE.

Los separatistas pro-Moscú afirmaron haber capturado Toshkivka, una localidad mayormente controlada por ucranianos en la orilla occidental del río Síverski Donets, al sur de Severodonetsk, que se ha convertido en la principal punto del campo de batalla en las últimas semanas.

Ucrania reconoció que Moscú tuvo éxito en Toshkivka y dijo que los rusos estaban tratando de afianzarse allí para hacer un gran avance en la parte más amplia controlada por Ucrania en la región oriental del Dombás. También confirmó una afirmación rusa de haber capturado las afueras del este de Severodonetsk.

"Obviamente, esta semana deberíamos esperar de Rusia una intensificación de sus actividades hostiles", dijo Zelenski en un discurso de video el domingo por la noche. "Nos estamos preparando. Estamos listos".

I've continued dialogue with the Presidents of the European Commission and the European Council. Expressed gratitude to @vonderleyen for the positive conclusion of the EC on granting 🇺🇦 candidate status. Ukraine will carry on with the course of pro-European reforms. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2022

En Odesa, el puerto más grande de Ucrania en el mar Negro, un almacén de alimentos fue destruido en un ataque con misiles rusos el lunes, dijo el ejército ucraniano. No se informó de la muerte de civiles. La ciudad ha sido objeto de bombardeos esporádicos desde el inicio de la guerra y está bloqueada por la marina rusa. Cada bando acusa al otro de sembrar minas en el lugar.

El Comando Operativo "Sur" dijo que las fuerzas rusas dispararon 14 misiles contra el sur de Ucrania durante un bombardeo de tres horas. El ejército ruso no hizo comentarios sobre las informaciones.

El líder de Crimea instalado por Rusia, que Moscú anexó de Ucrania en 2014, dijo que Kiev había atacado las plataformas de perforación del mar Negro propiedad de una compañía petrolera de Crimea. Tres personas resultaron heridas y se estaba realizando una búsqueda de siete trabajadores, afirmó en la aplicación de mensajería Telegram.

La agencia de noticias rusa RIA Novosti aseguró que las plataformas estaban ubicadas a 71 kilómetros de Odesa. Reuters no pudo verificar de inmediato las informaciones del ataque.

Se espera que los líderes de la Unión Europea den su bendición en una cumbre el jueves y viernes para que Ucrania se convierta en un candidato oficial para unirse al bloque, una decisión que se marcará como un triunfo en Kiev.

"Creo que es muy probable que suceda", dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a periodistas cuando se le preguntó si creía que Ucrania se convertiría en miembro de la UE.

Aunque tomaría años para que Ucrania se uniera, con el bloque llegando profundamente al corazón de la antigua Unión Soviética, provocaría una de las mayores transformaciones económicas y sociales de Europa desde la Guerra Fría.

Ucrania solicitó la membresía solo cuatro días después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenara a sus soldados cruzarla frontera en febrero.

Putin dice que la "operación militar especial" tiene como objetivo desarmar a un vecino que Rusia ve como una amenaza y proteger a los hablantes de rusoparlantes allí. Kiev cree que el verdadero objetivo de Moscú es restaurar el control sobre Ucrania y borrar su identidad nacional.

Soldados rusos avanzan

El ejército ruso fue derrotado en un asalto a la capital Kiev en marzo, pero desde entonces montaron uno nuevo para capturar más territorio en el este y solidificar su control en el sur.

La guerra ha entrado en una fase de desgaste brutal en las últimas semanas, con las fuerzas rusas concentrando su abrumadora potencia de fuego de artillería en una zona del Dombás controlada por Ucrania, que Moscú reclama en nombre de los separatistas.

Gran parte de la lucha ha tenido lugar a lo largo del río Síverski Donets. La agencia de noticias rusa TASS citó a Vitaly Kiselev, asistente del ministro del Interior de la autoproclamada administración separatista de la República Popular de Lugansk, respaldada por Rusia, diciendo el lunes queToshkivka había sido "liberada".

La ciudad está ubicada en la orilla occidental del río, al sur de la ciudad gemela de Severodonetsk, Lysychansk, un bastión ucraniano.

A passerby surveys a crater in the road caused by overnight shelling which damaged Kharkiv State Zoo Veterinary Academy, as Russia’s attack on Ukraine continues, in Mala Danylivka, Kharkiv Oblast, Ukraine, June 20, 2022. REUTERS/Leah Millis|LEAH MILLIS/REUTERS

El gobernador regional de Lugansk, Serhi Gaidai, reconoció que un ataque ruso a Toshkivka "tuvo un grado de éxito". El ejército ruso estaba tratando de abrirse paso y afianzarse allí y cerca del pequeño pueblo de Ustinovka más al norte a lo largo del río, dijo. Los rusos traían una gran cantidad de equipo pesado, incluidos tanques.

También confirmó la afirmación de Rusia de haber capturado Metyolkine en las afueras del este de Severodonetsk."Desafortunadamente, hoy no controlamos Metyolkine", dijo.

El alcalde de Severodonetsk, Oleksander Stryuk, dijo que los rusos controlaban alrededor de dos tercios de la ciudad,incluidas la mayoría de las áreas residenciales, y que Moscú seguía enviando fuerzas contra los ucranianos en un intento por tomar el control por completo.

Moscú amenaza a Lituania

Mientras, Moscú amenazó con tomar represalias contra Lituania, miembro de la UE, por prohibir el transporte de productos básicos a Kaliningrado, un puesto de avanzada ruso en el mar Báltico rodeado por territorio de la UE. La prohibición lituana, que entró en vigor el sábado, bloquea los envíos de carbón, metales, materiales de construcción y tecnología avanzada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso convocó al principal diplomático de Lituania y exigió que Vilna revirtiera el movimiento "abiertamente hostil" de inmediato, o de lo contrario Rusia "se reserva el derecho de tomar medidas para proteger sus intereses nacionales". Lituania dijo que estaba obligada a hacer cumplir la prohibición bajo las sanciones impuestas por la UE.

(Reporte de las oficinas de Reuters, Escrito por Peter Graff y Angus MacSwan, Editado en Español por Manuel Farías)

