Ruto declarado presidente electo de Kenia en medio escenas caóticas

El jefe electoral de Kenia declaró el lunes al vicepresidente William Ruto ganador de una reñida carrera presidencial, pero algunos funcionarios electorales de alto rango desconocieron el resultado, alimentando el temor a actos de violencia como los que se produjeron tras comicios anteriores.

Aclamando a la comisión electoral como "héroes", Ruto dijo: "No hay que mirar atrás. Miramos hacia el futuro. Necesitamos todas las manos en la cubierta para avanzar".

Ruto, que encabeza la Alianza Kenia Kwanza (Kenia Primero), parecía aventajar al veterano líder de la oposición Odinga mientras los kenianos esperaban los resultados definitivos de las elecciones celebradas hace casi una semana.

Minutos antes de que el presidente de la comisión electoral, Wafula Chebukati, anunciara la victoria de Ruto, su número dos, Juliana Cherera, dijo a los medios en otro lugar que tanto ella como otros tres comisarios desconocían los resultados.

"No podemos hacernos cargo de los resultados que se anunciarán, debido a la naturaleza opaca de esta última fase de las elecciones generales", afirmó.

Antes de que Chebukati hablara, diplomáticos y observadores internacionales fueron expulsados de la sala de recuento, mientras se producían altercados.

Chebukati dijo que Ruto había obtenido el 50,49% de los sufragios, frente al 48,5% de Odinga.

Ante el temor de que las acusaciones de manipulación de los votos puedan desembocar en escenas sangrientas como las que siguieron a los comicios presidenciales de 2007 y 2017, Cherera instó a las partes a llevar cualquier disputa a los tribunales.

