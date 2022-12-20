Sismo de hoy martes 20 de diciembre de 6.4 en California

El sismo de hoy martes 20 de diciembre de magnitud 6.4 se registró esta madrugada a unos 12 kilómetros al oeste-suroeste de Ferndale, California, en el condado de Humboldt y a 40 kilómetros al suroeste de la ciudad portuaria de Eureka, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

El sismo de hoy martes 20 de diciembre se produjo en el mar, muy cerca de la costa, a unos 6.1 km de profundidad. Ocurrió a las 02:34 am, hora local de California (05:34 am ET).

Fue seguido poco después por al menos dos réplicas de magnitud 4.6 y magnitud 3.1.

Good morning Redwood Coast CA. Did you feel the magnitude 6.4 quake about 7.5 miles southwest of Ferndale at 2:34 am? The #ShakeAlert system was activated. See: https://t.co/zwOapjTWaA pic.twitter.com/eMSUAT3inw — USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) December 20, 2022

No hay noticias sobre daños o lesiones hasta el momento.

Las personas en el Área de la Bahía recibieron alertas de la aplicación MyShake, advirtiendo del temblor. No hubo informes de personas en el Área de la Bahía sintiendo el terremoto.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica dijo que actualmente no existe una amenaza de tsunami asociada al sismo de hoy martes 20 de diciembre.

Un sismo de magnitud 6.7 en 1994 en Northridge, al noroeste de Los Ángeles, dejó al menos 60 muertos y causó daños estimados en 10,000 millones de dólares, mientras que un sismo de 6.9 en San Francisco en 1989, se cobró la vida de 67 personas.

