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Tiroteo en bar de París; hay un muerto y varios heridos

Autoridades francesas reportan una persona muerta y al menos cuatro heridos por un tiroteo registrado en un bar de París; hay un detenido

Archivo Autoridades francesas reportan una persona muerta y al menos cuatro heridos por un tiroteo registrado en un bar de París; hay un detenido
FILE PHOTO: French police with protective shields walk in line near the Bataclan concert hall following fatal shootings in Paris, France, November 14, 2015. Gunmen and bombers attacked busy restaurants, bars and a concert hall at locations around Paris on Friday evening, killing dozens of people in what a shaken French President described as an unprecedented terrorist attack. REUTERS/Christian Hartmann/File Photo|Christian Hartmann/REUTERS

Escrito por: Azteca Noticias

Autoridades francesas reportaron un tiroteo en un bar de París, la capital de Francia. Según los primeros reportes una persona murió y cuatro mas resultaron heridas.

Medios locales reportaron que los hechos ocurrieron pasadas las 21:30 de este lunes 18 de julio en la terraza de un local ubicado en en el distrito 11 de París, en La Rue Popincourt.

Según la jefatura de policía de París, la víctima mortal es un hombre, mientras que las otras cuatro personas reportadas como lesionadas, se mantienen en condición de estable.

Este hecho tendría a dos individuos como responsables, de los cuales las autoridades lograron la aprehensión de uno, gracias a la acción de los mismos ocupantes del sitio, mientras que su compañero se dio a la fuga y continúa prófugo de las autoridades.

Se descarta atentado terrorista

Según lo que se sabe hasta el momento se trataría de un ajuste de cuentas ya que según testigos fue un ataque directo.