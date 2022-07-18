Tiroteo en bar de París; hay un muerto y varios heridos

Autoridades francesas reportaron un tiroteo en un bar de París, la capital de Francia. Según los primeros reportes una persona murió y cuatro mas resultaron heridas.

Medios locales reportaron que los hechos ocurrieron pasadas las 21:30 de este lunes 18 de julio en la terraza de un local ubicado en en el distrito 11 de París, en La Rue Popincourt.

🇫🇷 ALERTE INFO - Une fusillade vient d’avoir lieu dans un bar à chicha du 11e arrondissement de #Paris. Une personne et morte et 4 ont été blessées. Un suspect a été interpellé grâce aux clients, un second est en fuite. (via @ClementLanot) pic.twitter.com/sPeeie9A77 — Mediavenir (@Mediavenir) July 18, 2022

Según la jefatura de policía de París, la víctima mortal es un hombre, mientras que las otras cuatro personas reportadas como lesionadas, se mantienen en condición de estable.

Este hecho tendría a dos individuos como responsables, de los cuales las autoridades lograron la aprehensión de uno, gracias a la acción de los mismos ocupantes del sitio, mientras que su compañero se dio a la fuga y continúa prófugo de las autoridades.

Se descarta atentado terrorista

Según lo que se sabe hasta el momento se trataría de un ajuste de cuentas ya que según testigos fue un ataque directo.