Tiroteo en la Universidad de Michigan, al menos un muerto

Un nuevo tiroteo se registra en Estados Unidos, esta vez en la Universidad Estatal de Michigan. La policía acudió a tras la denuncia de un tiroteo activo y está en la búsqueda del atacante que según los primeros informes actuó solo.

5 personas necesitaron atención médica y fueron trasladadas al hospital Sparrow. Se desconoce al momento la gravedad de sus heridas.

La policía pide a la comunidad estudiantil que no se presente a la Universidad el día de mañana.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer hizó el anuncio en Twitter y mantiene informada a la población por esa vía.

.@msupolice are asking everyone near Michigan State University’s campus to secure-in-place. Law enforcement are working to secure the area. Please continue to shelter and stay safe. — Governor Gretchen Whitmer (@GovWhitmer) February 14, 2023

Fue a las 19:30 horas tiempo local cuando la policía recibió la alerta de disparos cerca de Berkey Hall y luego en el campus.

En estos momentos elementos de la Oficina de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos están en la persecución del atacante que habría escapado a pie, atravesando una zona residencial.

De acuerdo con medios locales, personal del FBI también participa en la cacería.

Los tiroteos en EU, el pan de cada día

Apenas el 1 de febrero una persona murió en un ataque en la estación del metro Potomac en la capital estadounidense

En enero de 2023 se contabilizaron más de 40 tiroteos en Estados Unidos, con lo que alcanzó un récord con el mes más sanguinario en su historia, de acuerdo con datos de la organización Gun Violence Archive.

El recuento de la organización tiene contabilizados los tiroteos desde el 1 hasta el 28 de enero de 2023, donde se reportaron 41 incidentes con armas de fuego. El más mortífero del mes fue el tiroteo en Monterey Park, California, durante la celebración del Año Nuevo Chino.

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