Tormenta invernal amenaza a Estados Unidos, cancelan cientos de vuelos

Una tormenta invernal amenaza estados del oeste y centro de Estados Unidos, las líneas aéreas se han visto obligadas a cancelar cientos de vuelos. Según el sitio web Flight Aware que da seguimiento a los vuelos, confirma hasta el momento 1,327 vuelos tantos locales como internacionales, han tenido que suspenderse, retrasarse y hasta cancelarse.

La aerolínea que ha registrado más cancelaciones es Sky West con 312 vuelos, seguida de Southwest con 248 y Delta con 246.

El número podría aumentar en el transcurso de los días conforme el avance de la tormenta invernal.

Travelers, remember to check with your airline for your flight status before leaving home. The FAA does not cancel flights. Visit https://t.co/smgdqJN3td for real-time airport updates. #FlySmart #winterstorm ❄️ https://t.co/2WUSzVSpEk — The FAA ✈️ (@FAANews) February 22, 2023

La Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés dijo a través de la red social Twitter que el mal tiempo podía ocasionar retrasos y/o cancelaciones de vuelos por lo que resta de la semana y el fin de semana en Minnesota y otros estados de los Grandes Lagos y las llanuras del sur.

La recoemndación es que las personas que tengan un vuelo desde o hacia alguno de los puntos que según el servicio meteorológico, se veran afectados es mejor contactar a la aerolínea para conocer el status de vuelo .

Los equipos de remoción de nieve de los aeropuertos afectados han estado trabajando durante toda la noche para mantener el aeródromo despejado pero insisten en que los pasajeros deben consultar con su aerolínea sobre cancelaciones y retrasos de vuelos.

En horas de la mañana, la nieve caía a 50 milímetros por hora. Otro factor a considerar es también el viento ya que las ráfagas puede afectar los vuelos y en general a la población según alerta el pronóstico del Servicio Meteorlógico de Estados Unidos.

Se espera que la tormenta afecte a la ciudad de Nueva York pero las temperaturas se mantendrán en el promedio actual entre los 4 y 9 grados centígrados. Son unas 48 millones de personas las que están bajo advertencia de clima severo. El maypor impacto se prevé en Milwaukee, Detroit, así como en Dakota del Sur, Minnesotta y partes de Winsconsin y Iowa.

El territorio mexicano no se escapa del frio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del clima en el cual se prevé que un nuevo frente frío continúa afectando al país, con la presencia de lluvias y posible caída de aguanieve en el territorio.