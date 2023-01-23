Trabajadores públicos de Venezuela piden mejoras salariales

Cientos de trabajadores públicos de Venezuela, como maestros, enfermeras y policías jubilados, retomaron las calles en reclamo de mejoras salariales, en momentos en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro enfrenta una creciente inflación.

Desde inicios de año, empleados del sector de la educación y la salud han realizado tres manifestaciones pacíficas en una docena de ciudades del país, donde el salario mínimo fue ajustado por última vez en marzo del 2022, cuando la inflación interanual cerró en 305%, según datos de grupos no gubernamentales que monitorean los indicadores económicos.

Aragua gigantesca marcha de los Venezolanos 🇻🇪 hoy #23EVzlaEnLaCalle exigiendo salarios dignos y La Libertad de Venezuela... pic.twitter.com/4wVzNmJpH6 — Krloz galindz 🇻🇪 (@krlozgalindz) January 23, 2023

El salario mínimo mensual y la pensión al mes en Venezuela es de 130 bolívares o unos 6 dólares a la tasa oficial.

El gobierno ha dicho que debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos no se ha logrado controlar el crecimiento de los precios, que es la forma de recuperar el valor del salario, indicó el lunes en la televisora oficial el diputado Jesús Faría, economista y exministro de Comercio Exterior.

"(Maduro) Usted come todos los días (...) Piense en este pueblo", dijo Nancy Hernández, una maestra de 60 años, durante una caminata en Barquisimeto, en el estado occidental de Lara.

"El hambre no conoce del miedo, cuando llega el hambre el miedo se pierde", agregó Hernández, quien dijo que gana unos 15 dólares mensuales, haciendo referencia a que sus colegas no temen un acción policial para detener las manifestaciones.

En Maracaibo, capital del otrora potente estado petrolero de Zulia, en el noroeste venezolano, los manifestantes caminaron cerca de un kilómetro hasta la sede de la gobernación.

Gustavo González, un policía en la reserva en Zulia, dijo que "esto que estamos viviendo es más que un abuso. Estamos pasando hambre".

"Vamos a tener que cerrar el hospital de la policía porque (...) no hay ni un algodón. Los policías del Zulia estamos olvidados, no tenemos zapatos ni uniformes", agregó González de 60 años.

Inflación de Venezuela cierra en 234% en 2022: vicepresidenta

La inflación de Venezuela se ubicó en 2022 en 234%, dijo el lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez, una desaceleración respecto al año previo en la nación sudamericana que lucha por contener su crisis económica. Siendo una de las más altas en el mundo.

Rodríguez aludió a la tasa de inflación en una reunión con líderes empresariales turcos y venezolanos. El Banco Central del país publica datos económicos con poca frecuencia y no ha dado cifras de inflación de noviembre y diciembre.

FILE PHOTO: Venezuela’s Vice President Delcy Rodriguez speaks during a news conference in Caracas, Venezuela January 11, 2021. REUTERS/Manaure Quintero/File Photo|MANAURE QUINTERO/REUTERS

En 2021, la variación de los precios fue 686%, de acuerdo con los datos del emisor venezolano.

La vicepresidenta dijo que ha habido perturbaciones cambiarias que se están corrigiendo, en alusión a la depreciación de la moneda local, y agregó que durante gran parte del 2022 la economía creció, tras casi ocho años de crisis.