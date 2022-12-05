Tragedia en Colombia, alud sepulta autobús de pasajeros

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó hoy de tragedia un deslizamiento de tierra en Risaralda, departamento en el centro del país, que sepultó un autobús con unas 30 pasajeros.

"Desde muy temprano hemos hecho todos los esfuerzos posibles para rescatar con vida a las personas sepultadas por el deslizamiento de tierra en Pueblo Rico, Risaralda", detalló el jefe de Estado.

Aseguró que hasta el momento, nueve personas han sido rescatadas, tres fallecidas, y se estima que faltan más de 20 personas por encontrar.

Habla sobreviviente de alud en Risaralda: su papá lo ayudó a salir del bus antes de morirhttps://t.co/9YbEMIYB4b — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 5, 2022

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Unrgd) señaló que al parecer hubo dos movimientos de tierra suplementarios y sigue lloviendo lo que dificulta las labores de rescate.

El deslizamiento de tierra ocurrió la mañana del domingo en una zona apartada y montañosa del municipio de Pueblo Rico, donde se desplazaban una moto y el bus de servicio de público que partió de Cali, en el suroeste del país.

Desde hace varias semanas, las lluvias se mantienen incesante en el país por lo que se han presentado deslizamientos de tierras, inundaciones, desbordamientos de ríos, con saldo de 271 muertos y 700 mil afectados este año.

Ante esta situación, calificada como la peor temporada de las últimas cuatro décadas, el gobierno decretó estado de "desastre nacional".

Una tragedia nacional

En la madrugada de este domingo se registró un deslizamiento de tierra de grandes proporciones que generó una emergencia en la vía que conduce del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda, hacia el departamento del Chocó; un bus se transporte público que cubría la ruta Cali - Condoto, quedó atrapado en el alud de tierra con 31 pasajeros, y al parecer, otros vehículos particulares también se encuentran bajo la tierra.

La coordinadora (e) de Gestión del Riesgo en Risaralda, Ximena Carmona, confirmó que tres personas fueron trasladadas a centros asistenciales con heridas leves.

“Tenemos hasta el momento tres personas que han llegado al hospital estables y otras dos personas que llegaron por sus propios medios a centro asistencial; por el momento no hay reporte de fallecidos“, indicó.

Los organismos de socorro y las autoridades continúan en la zona atendiendo la emergencia y por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira enviaron 10 unidades de USAR y dos caninos hacia Pueblo Rico para apoyar las labores de rescate y remoción de tierra.