Turquía no permitirá el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN

El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan dijo ante miembros de su gabinte y partido, que mantendrá su posición de negarse al ingreso de Suecia y Finalandia a las filas de la OTAN.

El mandatario acusa a estos países de proteer a sus enemigos políticos a quienes, Erdogan llama terroristas y esto representa un riesgo para su seguridad.

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Seslenişhttps://t.co/FrmiwkjH2p — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 27, 2022

Turquía ha bloqueado previamente las ofertas de Suecia y Finlandia para unirse a la alianza militar occidental, acusándolos de albergar a los enemigos de Ankara, incluidos los miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, grupo militante kurdo prohibido en Turquía.

Hablando después de una reunión de gabinete en la capital, Ankara, Erdogan reiteró la desaprobación de Turquía hacia el intento de los dos países de unirse a la OTAN e instó a sus homólogos a tomar medidas concretas para satisfacer las preocupaciones de Turquía.

Erdogan dijo "Ojalá vayamos mañana a la cumbre de la OTAN en España y haremos lo que sea necesario en consonancia con los derechos e intereses de nuestro país. Expresaremos su hipocresía, especialmente hacia organizaciones terroristas como PKK y YPG, a la cara". de nuestros homólogos con documentos, información e imágenes. También afirmaremos que no será posible esperar una actitud diferente de Turquía antes de que esta imagen cambie".

Stoltenberg llama al diálogo

Por su parte el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg dijo que los países nórdicos deben considerar las preocupaciones de Turquía. Será en Madrid en el marco de la Cumbre de la OTAN, que el presidente Erdogan se reúna con presidente finlandés, Sauli Niinisto, y la primera ministra sueca, Magdalena Andersson.

Stoltenberg declaró que están trabajando arduamente para que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN, pero también deberían considerar las preocupaciones de seguridad de Turquía.

Los nuevos miembros de la OTAN deben ser aprobados por unanimidad por todos los integrantes de la organización.

Los dos países nórdicos históricamente neutralessolicitaron unirse a la OTAN el mes pasado, uno de los mayores cambios en la seguridad europea durante décadas, en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

