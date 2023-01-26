Una mujer transgénero cumplirá su condena en cárcel varonil

Una mujer transgénero que fue condenada por violación antes de su transición no será encarcelada en la cárcel de Cornton Vale en Escocia, solo para mujeres, así lo anunción la Ministra Principal de Escocia, Nicola Sturgeon.

Isla Bryson fue declarada culpable esta semana de violar a dos mujeres mientras se identificaba como hombre, un caso en 2016 y otro en 2019, después de un juicio en el Tribunal Superior de Glasgow.

Hasta ahora, la mujer de 31 años está detenida en la cárcel de mujeres de Cornton Vale en Stirling mientras esperaba la sentencia.

Su caso ha generado preocupaciones sobre la seguridad de las mujeres detenidas junto a Bryson, y si el violador debería ser encarcelada allí.

La ministra Sturgeon confirmó que el Servicio Penitenciario Escocés está llevando a cabo una evaluación de riesgos, y enfatizó que Bryson no estaría detenida en Cornton Vale. "No sería apropiado para mí con respecto a ningún preso dar detalles de dónde están siendo encarcelados. Pero dada la comprensible preocupación pública y parlamentaria en este caso, puedo confirmar al parlamento que este preso no será encarcelado". en la prisión de mujeres de Cornton Vale. "Espero que eso brinde seguridad al público". Bryson 'se aprovechó' de mujeres vulnerables., dijo Sturgeon.

Bryson atacó a las víctimas antes de la transición y cuando era conocida como Adam Graham. En el juicio, se encontró a Bryson culpable del asalto sexual a una mujer en Clydebank, West Dunbartonshire, en 2016, y a otra en Drumchapel, Glasgow, en 2019. Bryson conocia a sus dos víctimas por lo que los fiscales dijeron que "se aprovechó" de mujeres vulnerables. Ella negó los cargos y le dijo al tribunal que "nunca lastimaría a otro ser humano". Sin embargo, un jurado la encontró culpable de ambos cargos de violación.

Sin embargo, la ministra Sturgeon dijo que "no existe el derecho automático" a que una mujer trans sea recluida en una cárcel de mujeres y que esas decisiones se toman sobre la base de una "rigurosa evaluación individual del riesgo" que realiza el Servicio Penitenciario Escocés.

Por su parte, el parlamentario Douglas Ross, líder de los conservadores escoceses, declaró que su partido "llevaba meses advirtiendo" en los debates que los delincuentes violentos "tratarían de explotar las lagunas de la ley y atacar y traumatizar a las mujeres".

"Los violadores se aprovechan de las leyes actuales: no debemos facilitarles que ataquen a las mujeres", agregó.

“El discurso homofóbico de muchos gobernantes, políticos, religiosos y medios de comunicación fomenta un clima de intolerancia y discriminación contra la diversidad sexual de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, e incluso alienta la violencia contra esas personas”, expresó Amnistía Internacional.