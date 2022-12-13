Vladimir Putin cancela conferencia de prensa de fin de año

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, cancela su acostumbrada conferencia de prensa de fin de año, que realizaba tradicionalmente desde hace más de una década.

Vladimir Putin cancels his traditional year-end press conference for the first time in over a decade. Speaks volumes. pic.twitter.com/DK5KTqTt26 — Mike Sington (@MikeSington) December 13, 2022

Este mes se cumplen 10 meses de la intervención rusa en Ucrania y según expertos, la prensa quiere cuestionar al mandatario sobre la estrategia de Moscú en el vecino país.

Las fuerzas de Rusia no pudieron capturar la capital de Ucrania, Kiev, a principios de la guerra, y en noviembre se vieron obligadas a retirarse de la ciudad sureña de Kherson.

El gobierno de Putin también ha enfrentado críticas por su movilización masiva de rusos para luchar en Ucrania y cuestionamientos sobre si recibieron el entrenamiento adecuado.

La conferencia de prensa era televisada y dura varias horas, el año pasado duró cuatro horas y participan periodistas nacionales y extranjeros. Esa vez se le preguntó a Putin sobre las decenas de miles de tropas rusas reunidas cerca de la frontera con Ucrania. Putin dijo que quería evitar el conflicto y repitió su pedido de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos y otros países occidentales

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el lunes que la conferencia de prensa no se realizará "antes del año nuevo". Sin embargo, Peskov señaló que Putin habla regularmente con los medios, incluso en visitas al extranjero, y dijo que el presidente ruso aún encontraría la oportunidad de hablar con los periodistas.

No mencionó las causas de la tradicional conferencia de prensa.

En los últimos días la campaña rusa se ha enfocado en atacar fuentes de energía dejando grandes partes del territorio a oscuras. Será un invierno muy duro para los habitantes ucranianos que ha resistido 10 meses de guerra. El crudo invierno amenaza con afectar mas a la población. Las autoridades ucranianas trabajan a marchas forzadas para restablecer el servicio eléctrico para que la población pueda enfrentar las inclemencias del tiempo.

