Walt Disney Company, cumple 100 años, inician festejos

Se cumplen los primeros 100 años de la compañía Walt Disney e inicia una año de festejos. Todo comenzó con el sueño de dar vida a la posibilidad de dar vida a los dibujos hechos en lápiz. Tras firmar un contrato para una serie llamada “Alice Comedies” fue así como en 1923 los hermanos Walt y Roy fundaron su primera compañía que hoy conocemos como Walt Disney Company . Cien años después la magia de su imaginación sigue viva.

Happy Anniversary to all the puppies! One Hundred and One Dalmatians premiered this day in 1961! 🎨: Walt Disney Animation Research Library pic.twitter.com/bsB3COQxGr — Disney Animation (@DisneyAnimation) January 25, 2023

Kimberly Irivine quien empezó pintando figuras para una de las atracciones en 1971 ; hoy es directora de la empresa que considera su segunda casa; prácticamente creció en el mundo mágico; su papá fue ilustrador y creador y trabajo animando muchas películas ; su mamá también aunque ya falleció sigue estando present ; es la famosa madame Liotta - de la bola de cristal de la “Mansion Embrajada” y su hija es la nueva generación de creativos que espera sigan innovando en el lugar más feliz del mundo. Ella dice el consejo que le ha dado es el que ha seguido; encontrar la necesidad que se tiene en el momento porque la gente se identifica con cosas diferentes dependiendo lo que este pasando; escuchar y luego crear.

La celebración del primer centenario de Disney es motivo de orgullo para muchos como Laura a quien su papá la llevaba al parque cada año. Ella dice se alinea con la visión de uno de los nuevos espectáculos nocturnos. “Wonderous Journey” que hace un recorrido por la 60 películas que se han estrenado hasta la fecha y que nos recuerdan que los sueños se hacen realidad. Ella dice es una prueba “cuando yo me paro y veo el espectáculo es como si yo fuera una soñadora que está haciendo sus sueños realidad en ese lienzo que es una página en blanco que es cuando enseñan al artista a comenzar con el borrador inicial”. Y es verdad todo empieza con una idea.

Se cumplen 100 años de la Compañía, Walt Disney una fábrica de sueños que parte de la imaginación de los hermanos Walt y Roy

|Se cumplen 100 años de la Compañía, Walt Disney una fábrica de sueños que parte de la imaginación de los hermanos Walt y Roy



David Carcis es uno de los responsables de la imagen de los parques de diversiones y de algunos personajes emblemáticos como Mickey Mouse que hoy se viste de plata. Él ha tenido la fortuna de ser parte de la evolución tecnológica y social que ha tenido la compañía y los estudios a través de las décadas; como creativo, diseñador e ilustrador su orgullo es ser testigo de cómo un personaje como Pluto - fue llevado a la pantalla grande para después convertirse en un juego mecánico y volver al cine con otra version masterizada sin perder su esencia. Tras 38 años en la compañía dice lo más importante es que a pesar de la evolución se ha preservado la intención inicial de su creador cuando sonó con un parque de diversiones ”Walt dijo que quería un lugar que pudiera traer a la familia , donde un padre, sus hijas, madres, niños las familias pudieran venir escapar del mundo y ser parte de una fantasía o una aventura o una aventura fuera del espacio”.