Zelensky pide a la OEA apoyar sanciones contra Rusia

El presidente de Ucrania Volodimir Zelensky participó de las 52 Asamblea de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y habló ante los asistentes a través de un video, pregrabado en inglés.

El mandatario pidió el apoyo de la Asamblea a las sanciones contra Rusia tras la invasión que sostiene en suelo ucraniano desde febrero pasado.

Zelenski recordó a los libertadores más importantes en la historia de América Latina, José Martí, Miguel Hidalgo y San Martín, y cuestionó a los presentes sobre su posición en la guerra que ya completa más de 7 meses.

“Miren desde su punto de vista en términos de lo que ha vivido su gran continente americano, desde la lucha por la independencia de su pueblo, en términos de simple justicia humana”, dijo el presidente Zelenski.

“Vuelvan a las páginas de la historia del continente americano y pregúntense: ¿De qué lado estaría Simón Bolívar en esta guerra que Rusia desató contra Ucrania?”, añadió.

Zelensky hizo referencia a las guerras de independencia de los países latinoamericanos sostenidas hace más de 200 años y preguntó a la audiencia, "¿De qué lado estaría Simón Bolívar en la guerra que desató Rusia contra Ucrania? ¿A quién apoyaría José de San Martín? ¿Con quién simpatizaría Miguel Hidalgo? Creo que no ayudarían a alguien que está saqueando un país más pequeño".

"¿De qué lado estaría Simón Bolívar en la guerra que desató Rusia contra Ucrania? ¿A quién apoyaría José de San Martín? ¿Con quién simpatizaría Miguel Hidalgo?", dijo el mandatario ucraniano invocando a los libertadores del continente. https://t.co/KZhoJRXG6N — CNN en Español (@CNNEE) October 6, 2022

El mandatario ucraniano dijo que si bien algunos países han condenado la guerra, esto no es suficiente.