¡Anda la osa! Y ahora científicos la sometieron a una necropsia

Una osa parda se conservó durante 3 mil 500 años en casi perfectas condiciones, gracias al permafrost de las heladas tierras de Siberia, Rusia.

"La osa fue descubierta por pastores de ciervos en la isla Bolshoi Lyakhovsky, a 8 kilómetros de la desembocadura del río Bolshoi Eterikan, el río también es famoso por el descubrimiento del cráneo de un cachorro de mamut en 2003", comentó Maksim Cherpasov, principal investigador del Museo Laboratorio de Mamut de la Universidad del Nordeste de Rusia.

En 2020, pastores encontraron a la osa, su cuerpo sobresalía del permafrost de la isla Bolshoi Lyakhovsky, ubicada a 4 mil 600 kilómetros al este de Moscú, Rusia.

"El hecho de que el cadáver estuviera en el permafrost ya sugería que era un animal fosilizado. Extrajeron las partes del cuerpo que aún estaban en el permafrost, lo prepararon y transportaron a un asentamiento cercano", dijo Cherpasov.

osa|Reuters

La osa parda de Bolshoi Eterikan, única en su tipo

La osa fue llamada así por el lugar donde fue encontrada, mide 1.55 metros y pesa casi 78 kilos, "este descubrimiento es el único de su tipo en el mundo: un cadáver completo de un oso pardo fosilizado", agregó Cherpasov.

"La edad absoluta es de 3 mil 460 años", dijo Cherpasov y gracias a las bajas temperaturas no solo se conservó el cádaver por tantos años, también lo último que comió, tenía: plumas de aves y plantas.

"Por primera vez, los científicos tienen un cadáver de un animal con tejidos blandos, lo que nos ha dado la oportunidad de estudiar los órganos internos y examinar el cerebro", platicó Cherpasov.

osa fósil|Reuters

Necropsia a la osa

Científicos cortaron la piel de la osa, para examinar sus órganos internos, apreciaron el tono rosado de los músculos y el amarillo de la grasa, además le realizaron estudios celulares, microbiológicos, virológicos y genéticos.

Para llegar a la cerebro, primero con una sierra cortaron el cráneo, después con una aspiradora quitaron el polvo del hueso para finalmente extraerlo.

La osa probablemente tenía entre 2 y 3 años y la causa de su muerte fue una lesión en la columna vertebral.

"Los estudios genéticos han demostrado que el oso que estudiamos no difiere en el ADN mitocondrial del oso moderno del noreste de Rusia: Yakutia y Chukotka. En términos de medidas morfológicas, es similar a los animales modernos de 2 o 3 años de edad", dijo Cherpasov.

Lo que no está claro, es cómo la osa llegó a la isla separada del continente por un estrecho de 50 kilómetros, según sus hipótesis, posiblemente atravesó el hielo, nadó o la isla era parte del continente.