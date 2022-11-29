¡A pedalear muy fuerte! Para encender el árbol de Navidad

Habitantes pedalean una bicicleta para encender una instalación de luces con forma de un árbol de Navidad, colocada en una plaza de Budapest, Hungría.

"La llamada bicicleta motorizada tiene dos funciones, una es que si alguien pedalea lo suficientemente rápido se encienden las luces de la instalación del árbol de Navidad y la otra es que alimenta las baterías eléctricas", señaló Őrsi Gergely, alcalde del segundo distrito de Budapest.

Debido al alza en los precios de energía eléctrica tanto para los residentes como para las instituciones públicas, funcionarios de gobierno buscaron opciones para ahorrar costos.

"Cancelamos las decoraciones de luces tradicionales alrededor de los cruces principales con los que ahorramos alrededor de 25 millones de florines", señaló Gergely, ddinero equivale a 1 millón 223 mil pesos mexicanos.

Estos ahorros se usaron para "apoyo a los costos de energía en jardines de infancias, trabajadores sociales y nuestro propio personal", agregó Gergely.

Energía sostenible para Navidad

El alcalde, Őrsi Gergely explicó los tipos de tecnología sostenible que usan durante los festejos de la temporada navideña con el fin de ahorrar y contrarrestar los crecientes costos de energía eléctrica.

"La mayoría de las luces de la plaza funcionan con paneles solares, también tenemos un colector solar que recoge los rayos de sol de finales de otoño, principios de invierno y almacena electricidad en varias baterías".

Navidad sostenible

El árbol de Navidad se enciende totalmente cuando alguien pedalea muy fuerte, así que decenas de familias se detienen para probar.

"Por un lado, seguimos moviéndonos con este frío, por otro, podemos experimentar cuánto se necesita pedalear para encender un árbol de Navidad de 6 metros de altura", dijo el alcalde.

"Es importante, para que mostremos un ejemplo de que la sostenibilidad es el futuro," recalcó Gergely.

Debido a la crisis energética que enfrenta Hungría, en algunas zonas de Budapest, autoridades cancelaron este año las decoraciones navideñas, pero gracias a la implementación de energías sostenibles, en el segundo distrito, no fue necesario.

"Todos los años, esta plaza se decora hermosamente, nos habríamos entristecido si no la hubiéramos tenido este año", aseguró Nora una residente de Budapest.