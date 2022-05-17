Pinceladas dinámicas y coloridas dan ánimo contra la pandemia

Con trazos de pincel dinámicos y de colores intensos, el artista chino, Han Meilin pintó a una cerdita con el fin de inspirar en las personas ánimo, optimismo y desvanecer sentimientos negativos en esto tiempos en los que persiste la pandemia.

Las pinceladas de Meilin trajeron nuevamente a la vida a Zhu Jianqiang, una cerdita sobreviviente al terremoto de Sichuan, China en 2008 y que murió por vejez en junio del año pasado, vinieron con ella colores de esperanza en estos tiempos aún difíciles de pandemia.

Para rendirle homenaje como un símbolo de esperanza en medio de la pandemia, Meilin pintó a Zhu Jianqiang un día después del aniversario del terremoto de Sichuan, que sacudió el condado de Wenchuan en 2008.

Una pintura con luz propia que refleja esperanza en quien la vea, en medio de estos tiempos de pandemia, mostrada en la página del artista: hanmeilin.com.

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¿Quién fue Zhu Jianqiang?

Zhu Jianqiang significa en chino "Cerda fuerte", esta cerdita fue uno de los sobrevivientes del terremoto de Sichuan en 2008, que con una magnitud de 8, sacudió el condado de Wenchuan el 12 de mayo de dicho año.

La cerdita comió carbón y tomó agua de lluvia durante 36 días, luego de que el fenómeno natural sacudiera la zona rural de Sichuan, China, sobrevivió por más de 10 años, murió en junio del año pasado, por vejez.

Zhu Jianqiang es un símbolo de esperanza y del folclore chino moderno, conservaron su cuerpo a través de la técnica de plastinación, en la cual extraen los líquidos corporales por medio de solventes y luego los sustituyen por resinas.

Para conmemorar el 14 aniversario del terremoto, el cuerpo de Zhu Jianqiang se exhibe en el Museo de Jianchuan en la ciudad de Chengdu, China.

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¿Quién es Han Meilin?

Han Meilin, nació en 1936 en la provincia de Shandong, China, en 1955 ingresó a la Academia Central de Bellas Artes y actualmente es profesor titular de artes en Universidad de Tsinghua.

A sus 86 años, Meilin es un incansable artista que utiliza la pintura, caligrafía, escultura, cerámica, diseño y escritura en sus creaciones, su estilo único muestra la mezcla de tradiciones y arte popular de la cultura china con lo contemporáneo.

Fue el creador de las cuatro mascotas de los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, a las que se les dio el nombre de Fuwa, que en chino signifcan "niños de la buena fortuna".