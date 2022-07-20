¡Hacen su agosto! Cobran por ayudarlos a atravesar calles inundadas

Lluvias que afectaron Senegal causaron inundaciones en Dakar, la capital del país africano, dejaron calles inundadas y hasta ocasionaron el derrumbe de una carretera principal.

Conductores de autos y motocicletas, asi como peatones avanzaban poco a poco en medio de las calles inundadas, donde el agua llegaba hasta la rodilla.

"Pensamos que estas inundaciones habían quedado atrás, pero cada año parece que empeora. Parece que el gobierno no está haciendo nada comentó Ndeye Ndiaye, residente de Dakar.

Dakar, es una ciudad semiárida con caminos arenosos, donde las casas tiene techos planos, no aptos para la temporada de lluvias que inició este mes y durará hasta octubre.

"Todos los años enfrentamos el mismo problema, tenemos dificultades para movernos, dificultades para volver a casa, contó Mohamed Ly, residente de Dakar.

|REUTERS/Zohra Bensemra

Pagan para que los ayuden a atravesar las calles inundadas

Para cruzar las inundaciones, los peatones se amontonan para que los lleven a bordo de vehículos tirados por caballos, los cuales son usados para trasladar mercancías y materiales de construcción.

Pero usarlos tiene un costo de 200 francos CFA, equivalentes a 6 pesos con 40 centavos, "es caro para una distancia que podemos caminar, el Estado debería hacer algo porque todos los años es un problema", agregó Mohamed Ly.

|REUTERS/Zohra Bensemra

Lluvias en ráfaga que dejan calles inundadas

En Senegal, las lluvias suelen se el ráfagas, es decir, duran pocas horas pero la cantidad de agua que cae se queda durante varios días.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Aviación Civil y Meteorología (ANACIM), el aguacero que dejó calles inundadas en Dakar, la capital senegalesa fue intenso, dejó 84 milímetros de lluvia en solo dos horas, este organismo que califica de "extremas" las superiores a 50 milímetros.

La mayoría de los habitantes aseguran que las calles inundadas son un problema recurrente y que el gobierno no mejora el sistema de drenaje o la infraestructura.

"Necesitamos un gobierno que sea capaz de resolver estos problemas para su gente, aseguró Mor Kane, residente de dakar.