VIDEO: Sasha y Kangoo son entrenados para viaje de 24 horas en avión

Los chimpancés Sasha y Kangoo, madre e hijo respectivamente, están a unos días de emprender un viaje que les cambiará la vida, porque por primera vez, convivirán en manada.

Sasha y Kangoo nacieron en el Ecoparque de Buenos Aires, Argentina, la hembra tiene 24 años y el macho 15, durante todo ese tiempo no han cambiado de residencia.

Será a finales de este mes o principios de septiembre cuando viajen en avión rumbo a Reino Unido, específicamente al Monkey World Ape Rescue Centre, en Longthorns, Wareham.

"Es un lugar que tiene aproximadamente unos 50 chimpancés, divididos en tres grupos, grupos de hasta 12, 15 animales donde ellos se van a poder integrar y obviamente van a poder compartir con mayor cantidad de individuos de la especie y poder interactuar socialmente" dijo Luis Mazzola, jefe de veterinarios del Ecoparque

En Argentina, Sasha y Kangoo no tienen esa posibilidad porque son los únicos del Ecoparque y esta pareja son madre e hijo.

Preparándolos para el viaje

Veterinarios, cuidadores y un equipo especializado del Ecoparque los han preparado para su viaje de al menos 24 horas, con el fin de que no sean anestesiados.

"Se les viene entrenando desde principios del año para lo que es la habituación a la caja de transporte, donde su cuidador los llama todos los días, se ensaya lo que es la apertura y cierre de esa caja", platicó Mazzola.

Sasha y Kangoo, son chimpancés comunes o Pan troglodytes, una especie de primate homínido propia de África tropical, en estos meses les han realizado diferentes estudios médicos bajo anestesia como; "chequeo cardiológico, ecografía, chequeo bucodental, análisis de sangre, análisis serológicos," destacó Mazzola.

Aunque, cuando Sasha y Kangoo lleguen a Londres, Reino Unido, y después recorrán 170 kilómetros más por tierra, para llegar a su nuevo hogar, tendrán que estar en cuarentena, para que posteriormente veterinarios británicos les realicen algunos de los estudios que ya les habían hecho en Argentina.

