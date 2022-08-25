Casos de viruela del mono disminuyen a nivel mundial: OMS

El número de casos por viruela del mono en el mundo disminuyeron 21% la semana pasada, luego de que mes con mes, la tendencia por infecciones iba en aumento, señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Hay señales de que el brote se está desacelerando en Europa, donde una combinación de medidas efectivas de salud pública, cambios en el comportamiento y vacunación están ayudando a prevenir la transmisión, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Sin embargo, existe una preocupación por el aumento de casos de la viruela del mono, "en América Latina en particular, la falta de concienciación o medidas de salud pública insuficientes se combinan con la falta de acceso a las vacunas para avivar las llamas del brote", indicó Tedros.

Viruela del mono disminuye en Europa, aumenta en América

La Organización Mundial de la Salud confirmó que en las primeras etapas del brote, la mayoría de los casos registrados estaban en Europa, "eso ahora se ha revertido, con menos del 40% de los casos reportados en Europa y el 60% en América", indicó Adhanom Ghebreyesus.

En más de 20 países, los casos por viruela del mono aumentaron semanalmente, la mayoría registrados en Estados Unidos, nación que en la actualidad, tiene más del 34% del recuento mundial de infecciones.

Con la escasez de vacunas contra la viruela del mono en naciones de América, incluido Estados Unidos, autoridades sanitarias de muchos países suministran dosis más pequeñas a las personas, "estamos analizando con mucho cuidado la evidencia del rendimiento de estas vacunas contra la viruela y la viruela del mono para ver la equivalencia", señaló Kate O'Brien, directora de inmunización.

En julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote de la viruela del mono, emergencia sanitaria mundial, hasta el momento, tiene conocimiento de que en el mundo hay más de 41 mil casos, 12 fallecidos en un total de 96 países, la mayoría de las infecciones están Estados Unidos.