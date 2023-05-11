La Interpol pide ayuda para identificar a 22 mujeres desaparecidas

La Interpol y la policía de Bélgica, Alemania y los Países Bajos está pidiendo la ayuda del público para identificar a 22 mujeres y niñas que creen que fueron asesinadas y nunca pudieron identificarlas. Al menos siete fueron encontradas en Bélgica en 1991. Gracias a la tecnología y la inteligencia artificial fue como difundieron las fotografías de las víctimas.

Los restos de estas mujeres fueron encontrados en cuatro países: Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica. Los hallazgos se hicieron a lo largo de 43 años, el último en 2019, pero no se sabe quiénes son, lo que frustra la búsqueda de sus asesinos.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) difundió reconstrucciones faciales de las mujeres junto con piezas de vestuario y joyería que se encontraron junto a sus restos a fin de ayudar a su identificación.

El caso más antiguo, el de “la chica del estacionamiento", se remonta a 1976. Su cuerpo apareció en una autopista de Paies Bajos. Se cree que cuando murió tenía entre 13 y 20 años.

“La mayoría de las 22 víctimas murió de forma violenta y algunas también sufrieron abusos o pasaron hambre”. Policía neerlandesa

Las autoridades de estos cuatro países se unieron a la Interpol para identificar a estas personas. La operación recibió el nombre de Operación Identify Me (Identifíqueme).

Se trata de la primera vez que la Interpol difunde en público los llamados "avisos negros", en los que los servicios de policía que integran la organización se intercambian información sobre cuerpos sin identificar y las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades esperan que conocer los nombres pueda llevar a pruebas sobre los posibles autores y mostrar algún tipo de relación entre los casos.

La Interpol ofrece detalles de cada caso en su web. Además de las reconstrucciones faciales de algunas, incluye imágenes de joyas y otros objetos encontrados junto a los cuerpos, así como formularios de contacto para quienes puedan tener información.

We are looking for names 🔑￼



The names of 22 women, victims of murder.



They are someone's friend, sister, cousin, daughter or mother. And they matter.



Details: https://t.co/PrrSg3ahrg pic.twitter.com/vNXXcFAGu0 — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) May 10, 2023

Desapariciones en Europa

De acuerdo con las cifras aportadas por los países de la Unión Europea, cada año desaparecen 300 mil personas, de las cuales 100 mil son niños. Por ello, el apoyo entre las fuerzas de seguridad de los distintos países es fundamental.