Intervienen el Banco Fassil luego de captura de ejecutivos en Bolivia

El gobierno boliviano intervino el Banco Fassil, uno de los más grandes del país, luego de capturar a 4 de sus principales ejecutivos acusados de cometer delitos financieros.

Según el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, este problema no afecta al sistema financiero boliviano.

“Debido a este problema, que ha afectado a este banco en particular; no afecta a todo el sistema financiero. Recurrimos a otros bancos que están en una buena situación financiera para que se hicieran cargo de este problema y le dieran una solución absorbiendo tanto los activos como los pasivos, y para dar respuesta también a los clientes y a quienes tienen créditos con este banco”. Marcelo Montenegro / Ministro de Economía y Finanzas Públicas

Se estima que, desde hace semanas, el tercer banco más grande de Bolivia, no tiene capacidad para cubrir los retiros de los clientes. El pasado 17 de abril, para sorpresa de los afiliados, las tarjetas débito y crédito dejaron de operar. Desde entonces, solo se permiten retiros de 1.000 bolivianos, unos 140 dólares.

La Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI) también señaló que el único problema es la liquidez porque el Banco Fassil posee activos inmobiliarios abundantes. Eso quiere decir que está lejos de la quiebra. Sin embargo, éstos no han sido suficientes para resolver este problema. Eso sí, la ASFI aseguró que ningún depositante perderá su dinero porque, por ley, todos los depósitos bancarios están asegurados.

Estimado cliente, te invitamos a leer el siguiente comunicado acerca de nuestros Bienes Propios disponibles para adquisición.#BancoFassil pic.twitter.com/JIK75qLNBi — Banco Fassil (@banco_fassil) April 25, 2023

Por otra parte, confirmaron que se emitió la respectiva resolución para intervenir el banco por el incumplimiento de pagos.

“La facultad de declarar la incapacidad de pago del cliente es de los ejecutivos del Banco Fassil. De una manera muy coloquial, diré que ellos (los ejecutivos) se hicieron de la vista gorda y prestaron cuatro cheques de 900.000 bolivianos a alguien que sólo podía pagar 60.000". Johnny Aguilera / Viceministro de Régimen Interior y Policía

Debido a esta inestabilidad, cientos de clientes decidieron tomarse algunas sedes del Banco Fassil como señal de protesta.

La caída del Banco Fassil comenzó el pasado 14 de marzo cuando reportaron que estaban sufriendo de una gran escalada de especulaciones y rumores sobre una supuesta quiebra. Esta acción derivó una sobrerreacción en los clientes que empezaron a retirar sus ahorros lo que provocó un desabastecimiento de efectivo y una saturación en los sistemas físicos y digitales.

¿Qué irregularidades se le investigan a los ejecutivos del Banco Fassil?

Dentro de la investigación que está en curso, las autoridades bolivianas están tras la pista de un millonario crédito equivalente a 1,5 millones de dólares entregado a una mujer de 18 años. Las irregularidades están en la capacidad de pago de la involucrada que correspondían a 10,000 dólares. Así mismo, también se investiga si la mujer que recibió el crédito conocía a los ejecutivos.