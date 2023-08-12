Más de una década después de que el huracán Sandy devastara el área tri-estatal de los Estados Unidos, la cuestión de cómo proteger mejor el puerto de Nueva York y Nueva Jersey de las inundaciones sigue siendo objeto de debate.

El meollo del asunto es un proyecto de plan de marejadas ciclónicas largamente esperado para el puerto y los afluentes de Nueva York y Nueva Jersey, que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos publicó en septiembre de 2022, es el plan más caro en la historia del Cuerpo. Pero no todos están de acuerdo en que sea la solución adecuada para los problemas climáticos de la Gran Manzana.

La propuesta prevé 12 puertas móviles, o barreras contra marejadas ciclónicas, a lo largo de las entradas a las vías fluviales, junto con decenas de millas de muros contra inundaciones, bermas y diques a lo largo de la costa. Los muros contra inundaciones, en partes de Queens, Brooklyn y el bajo Manhattan, se elevarían de 12 a 20 pies, transformando drásticamente la experiencia de los neoyorquinos con las vías fluviales de la ciudad.

Se suponía que el plan, que será financiado en un 65 % por el gobierno federal y en un 35 % por los estados de Nueva York y Nueva Jersey, iría al Congreso para su aprobación en julio, pero se retrasó.

Andrew Kruczkiewicz / Científico del clima:

“Este plan surge de eso, surge de ese impulso para garantizar que haya una menor probabilidad de un impacto a gran escala de un evento climático extremo como el de Sandy. Por lo tanto, hay varios aspectos del plan que es importante tener en cuenta. Existen diferentes tipos de barreras contra marejadas ciclónicas. Hay medidas en tierra como el malecón. También hay medidas de reducción de riesgos, que son quizás más pequeñas, que son tipos más pequeños de diques y barreras”.

Marejadas ciclónicas; culpables de las inundaciones en Nueva York

Una amplia coalición de residentes de la comunidad, activistas, ambientalistas, científicos y otros está instando al Cuerpo del Ejército de los Estados Unidos a renovar la propuesta. Quiere que el Cuerpo preste mayor atención a la justicia ambiental, priorice las soluciones naturales y basadas en la naturaleza para las inundaciones y aborde múltiples amenazas climáticas.

El mes pasado, inundaciones catastróficas causadas por aguaceros torrenciales devastaron partes del estado de Nueva York. Mientras tanto, las temperaturas récord están golpeando varias ciudades este verano, y julio de 2023 estaba previsto que fuera el mes más caluroso registrado, según la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas.

Independientemente de cómo se desarrolle el plan, es probable que la ciudad de Nueva York solo experimente más eventos climáticos extremos en los próximos meses y años.