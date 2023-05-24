Inundaciones causan caos en España; casas destruidas, escuelas cerradas, la lluvia no para.

En España las autoridades cerraron escuelas, universidades y otros servicios públicos como guarderías para protegerse, mientras las lluvias torrenciales azotaban la costa sureste el martes (23 de mayo), dejando sótanos inundados, automóviles sumergidos y carreteras cerradas a su paso.

Se esperaba que las fuertes lluvias continuaran durante todo el martes en las áreas más afectadas, incluidas partes de las regiones de Murcia, Valencia y Andalucía, en medio de advertencias de inundaciones de alerta máxima.

En la ciudad de Cartagena, los servicios de emergencia lucharon para drenar las calles inundadas, donde imágenes de la televisión local mostraron agua cubriendo parcialmente autos y motos estacionados allí.

En algunos lugares de la región de Valencia se registraron más lluvias que en cualquier momento de los seis meses anteriores, dijo la agencia meteorológica nacional AEMET.

La localidad valenciana de Ontinyent registró la mayor precipitación, con hasta 130 litros por metro cuadrado (28,7 galones por yarda cuadrada), según la agencia.

Residente de Cartagena:

“Todo mojado, entró agua dentro del carro. No voy a tratar de encender el auto, la grúa debe llevarlo al mecánico y allí lo secarán”.

Intense rainfall caused flash floods Tuesday in several areas in southeastern Spain. #Spain #flood https://t.co/A8Jlvw2kFw — ANews (@anews) May 23, 2023

Lluvias torrenciales e inundaciones colapsan ciudades y regiones en España

La lluvia en España se considera torrencial cuando cae a un ritmo superior a 60 l/m2 en una hora o 10 l/m2 en 10 minutos.

Las lluvias podrían ayudar a mitigar la prolongada sequía que aqueja al país, que -pendiente de datos de lo que resta de primavera- iba camino de registrar la primavera más seca desde que se iniciaron los registros en 1961, dijo Rubén del Campo, portavoz de AEMET.

Sin embargo, todavía se esperaba que la temporada fuera una de las más secas registradas, agregó.

La precipitación a nivel nacional entre octubre de 2022 y el 21 de mayo de 2023 fue un 28% más baja que el promedio del período, dijo Del Campo, con el doble de la precipitación estándar requerida hasta fines de septiembre para alcanzar niveles "normales".

"Estamos intentando sacar toda el agua que podamos, sobre todo de ascensores y garajes. Mientras ven todas estas áreas inundadas, estamos tratando con todas nuestras máquinas de sacar la mayor cantidad de agua posible"., dijo uno de los bomberos que atiende la emergencia en España.