Inundaciones en Pakistán, más de 33 millones de personas afectadas

Los esfuerzos de rescate y socorro de personas continúan este jueves en el distrito Dadu de Sindh, en Pakistán, afectado por las inundaciones, con agua de hasta "nueve pies" (2.7 metros) en algunos lugares, según un funcionario, mientras los pakistaníes se preparan para otra racha de lluvias por encima de lo normal este mes.

Aumenta número de fallecidos por inundaciones

Las fuertes lluvias monzónicas anormales y el derretimiento de los glaciares provocaron inundaciones que sumergieron a un tercio de Pakistán y han cobrado la vida de al menos a 1,191 personas, incluidos 399 niños desde el 14 de junio, publicó la actualización diaria de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres. Veintisiete personas más murieron en las últimas 24 horas.

En el distrito Dadu de Sindh, partes del cual se han inundado debido a las aguas provenientes del norte, Khairpur Nathan Shah ha sido el más afectado hasta ahora.

Unos 60 kilómetros al norte, los residentes de Mehar se reunieron para formar nuevos diques y reforzar los existentes utilizando sacos de arena cerca de una carretera principal que se inundó de agua durante la noche.

Pakistán pide ayuda internacional

El ministro de Relaciones Exteriores, Bilawal Bhutto-Zardari, también acompañó a diplomáticos de más de 20 países en un vuelo sobre las regiones inundadas en Sindh ayer y les dijo que la provincia necesitaba urgentemente 860 mil millones de rupias, (equivalentes a 217 mil millones de pesos) para reconstruir casas derrumbadas, reparar carreteras y reactivar la agricultura destruida por las lluvias torrenciales implacables y las inundaciones posteriores. .

Como resultado de la reciente catástrofe, 24 distritos han sido declarados afectados por calamidades en la provincia, dijo ayer el primer ministro de Sindh, Murad Ali Shah.

Al menos 888 instalaciones de salud han resultado dañadas

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre una crisis de salud en ciernes, informando que al menos 888 instalaciones de salud han resultado dañadas por las inundaciones inducidas por la lluvia que han afectado a 116 de los 154 distritos de todo el país.

Más de 33 millones de personas en Pakistán se vieron afectadas, de las cuales 6.4 millones, incluidas 421,000 personas desplazadas por las inundaciones, necesitaban urgentemente ayuda humanitaria, dijo la OMS.

Mientras tanto, una declaración de la oficina de Swat DC dijo que los esfuerzos para rescatar a los 4,000 turistas varados de Kalam y trasladarlos a lugares más seguros estaban en marcha.

"Más de 50.000 personas han sido trasladadas a lugares más seguros desde las áreas afectadas por la calamidad", dijo el ISPR, y agregó que más de 51,000 pacientes habían sido tratados en campamentos médicos establecidos por el ejército, donde se habían administrado dosis gratuitas de medicamentos durante tres a cinco días.

El ejército de Pakistán ha establecido 221 puntos de recolección de artículos de socorro en todo el país, según el ISPR, y se han recolectado y enviado 1,231 toneladas de artículos desde estos puntos.

Unicef alerta que más de tres millones de niños necesitan asistencia humanitaria

Por separado, el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef) dijo en un comunicado que más de tres millones de niños necesitaban asistencia humanitaria en Pakistán y corrían un mayor riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, ahogamiento y desnutrición debido a "las inundaciones más graves" en Pakistán.

"En las áreas afectadas, se estimó que el 30 por ciento de los sistemas de agua se dañaron, lo que aumentó aún más el riesgo de brotes de enfermedades con personas que recurren a la defecación al aire libre y beben agua insegura", se lee en el comunicado, y se agrega que los casos de diarrea y enfermedades transmitidas por el agua ya se habían reportado enfermedades, infecciones respiratorias y enfermedades de la piel.

