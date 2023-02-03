Inversión de autos eléctricos en SLP reactivará economía: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció la inversión de 866 millones de dólares para la producción de baterías y autos eléctricos en una planta en San Luis Potosí (SLP).

Representantes de la empresa BMW anunciaron la inversión en San Luis Potosí, como parte de su expansión para producir autos eléctricos y baterías de este tipo.

Anuncio de inversión para la producción de vehículos eléctricos, desde San Luis Potosí https://t.co/LPtNyCcS61 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 3, 2023

Al respecto, AMLO destacó la importancia de esta inversión para la reactivación económica del país.

“Tienen asegurado el éxito para esta nueva planta, que significa ir hacia hacia adelante, son energías renovables, es el futuro de la industria automotriz”, expresó.

Inversión en planta generará empleos bien pagados: AMLO

El presidente López Obrador indicó que la inversión generará 500 empleos y se plantea llegar a mil, además destacó que los sueldos son justos.

“La industria automotriz que trata bien a sus trabajadores, sueldos justos, es lo que también buscamos que la inversión y que se generen empleos bien pagados, como lo merecen los trabajadores de nuestro país”, expresó.

La inversión de la producción de autos eléctricos forma parte de un plan de la empresa, que busca que para 2023 más de la mitad de ventas de vehículos sean de este tipo.

|Reuters

La inversión, anunciada por AMLO, busca destinar una parte al centro de ensamblaje de baterías de litio en los terrenos de la planta en San Luis Potosí, además se espera que den empleo a más de 500 empleados.

El resto de la inversión se destinará a la adaptación y ampliación del taller de carrocería para producir la línea "Neue Klasse", de coches totalmente eléctricos, y a la construcción de una nueva línea de montaje para instalar los paquetes de baterías, de acuerdo con la agencia Reuters, que entrevistó al jefe de la planta, Harald Gottsche.

El Presidente aseguró a los representantes de la empresa que con esta inversión no habrá obstáculos en San Luis Potosí.

“No van a tener obstáculo, son amigos del gobernador de San Luis Potosí, es un buen promotor de la inversión para el estado”, concluyó el Presidente.