Investigan muerte de sujeto en los separos de Salamanca, Guanajuato

El pasado 17 de febrero Antonio Quintana fue detenido por policías municipales de Salamanca, Guanajuato, la razón a decir de las autoridades fue por alterar el orden público, Antonio fue llevado a los separos donde dicen que tomó una sudadera y se quitó la vida, estas fueron las palabras de la madre de Antonio, Luisa:

” Los policías se lo llevaron al C4 y me lo entregaron muerto y mi hijo nada más lo malo que traía un trago encima y ofendió a una gendarme y fue cuando se le hicieron más, lo siguieron golpeando, lo tiraron, lo arrastraron; hay gente, hay videos y yo quiero justicia y que se siga porque ahí en el C4 deben de tener cámaras, no es justo que se lo hayan llevado y me lo hayan entregado muerto y que dicen que se colgó que se ahorcó siendo que mi hijo llevaba chanclas, no llevaba cinto, llevaba su sudadera y dicen que se ahorcó con los barrotes de la prisión “

Autoridades de Salamanca dieron su versión de lo ocurrido

Mediante un comunicado el gobierno municipal de Salamanca informó lo siguente:

” Se reportó al Sistema de Emergencias 911 a una persona agresiva en un domicilio particular, por lo que elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar encontrándose al denunciado en presunto estado de ebriedad; y con una conducta agresiva, por lo que a petición de los familiares y por faltas administrativas, fue trasladado a los separos preventivos de C4, A su llegada, fue revisado por personal médico del C4 sin que presentara ya conductas violentas o algún tipo de alteración emocional, sin embargo, de forma repentina decidió utilizar su sudadera para atentar contra su persona, lo que resultó en un deceso por ahogamiento por suspensión, la cual se auto infringió “

Según la autoridad municipal, luego de que Antonio se quitara presuntamente lavida, el personal de C4 procedió de forma inmediata a brindar los primeros auxilios, sin embargo Antonio ya no presentaba signos vitales, tras lo ocurrido se dio parte al Ministerio Público dependiente de la Fiscalía General del Estado, así como al Consejo de Honor y Justicia para la Institución policial del Municipio de Salamanca, Guanajuato para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine la existencia de responsabilidades y en qué grado.