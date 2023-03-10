Irán y Arabia Saudita restablecen sus relaciones diplomáticas

Después de siete años, Arabia Saudita e Irán acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas y reabrir sus embajadas. Esta negociación, apoyada por China, reduce la posibilidad de un conflicto armado entre los dos grandes rivales de medio oriente.

Desde la ruptura diplomática entre Arabia Saudita e Irán se avivaron las tensiones en el Golfo Pérsico y se agravaron desde Yemen hasta Siria.

El acuerdo de paz se realizó en Beijing entre altos responsables de seguridad de las dos naciones que se encontraban en el ceremonial Congreso Nacional del Pueblo.

"Como resultado de las conversaciones, Irán y Arabia Saudita acordaron reanudar las relaciones diplomáticas y reabrir embajadas en un plazo de dos meses", informó la agencia de noticias iraní IRNA.

|Reuters

El acuerdo incluyó el respeto a la soberanía de cada país y la no injerencia en los asuntos internos de la nación. Así como la activación de un acuerdo de cooperación en materia de seguridad que fue firmado en 2001, además de otros pactos sobre economía, comercio e inversión.

La televisora iraní declaró que el siguiente paso para restablecer las relaciones diplomáticas es que los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Arabia Saudita se reúnan para preparar el intercambio de embajadores al reabrir las embajadas.

¿Qué pasa entre Irán y Arabia Saudita?

Las dos principales potencias musulmanas chiíes y suníes de Medio Oriente, llevan años enfrentadas y apoyando a bandos opuestos en las guerras de Yemen y Siria, ¿pero qué pasa entre Irán y Arabia Saudita?

Están ubicados en el Golfo Pérsico y ambos son países petroleros, aunque Irán tiene un economía más diversificada mientras que Arabia acumula gran parte de las reservas petroleras.

|Reuters

Sus aliados también influyen en el conflicto entre ambas naciones, pues Estados Unidos mantiene una relación estrecha con Arabia, mientras que es el gran enemigo de Irán, de hecho no tienen relaciones diplomáticas desde 1980. Además cada país apoya bandos diferentes en la guerra de Siria, Yemen y Líbano.

Otra división entre ambos países es la religión. Aunque ambos se adhieren al Islam, lo hacen en dos variantes de la religión que se han enfrentado durante siglos, pues cada una sigue la ley islámica de acuerdo a sus interpretaciones.

La ruptura entre Irán y Arabia Saudita se dio en 2016, cuando Arabia ordenó la ejecución del clérigo iraní, Nimr al-Nimr, acusado de sedición y terrorismo. Este acto generó una ola de violentas protestas en la embajada de Arabia en Irán, lo que llevó a romper sus relaciones diplomáticas.